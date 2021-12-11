Александр РЯБОКОНЬ: «Ингулец хотел победить больше нас»

Главный тренер черниговской «Десны» Александр Рябоконь прокомментировал поражение от «Ингульца» (1:2) в матче 18-го тура украинской Премьер-лиги.
– Победил сильнейший. Скорее всего, победу одержал тот, кто больше этого хотел. Футболисты хозяев чаще выигрывали борьбу, подборы, особенно это касается первого тайма. Можно говорить, что во втором тайме у нас были реальные голевые моменты, но этого оказалось мало.
– Сегодня с командой не было основных игроков, Калитвинцева и Домбровского, из-за перебора желтых карточек. Насколько их не хватало?
– Конечно, не хватало и Калитвинцева, и Домбровского, и Тотовицкого, что касается атаки. В обороне Цымбалюк вышел после травмы, его хватило на 45 минут. К сожалению, он не смог продолжать игру.
– У многих игроков вашей команды уже совсем скоро заканчиваются контракты. Сильно ли она изменится весной, и знаете ли вы, кто уже точно уходит?
– Да, у многих заканчиваются контракты. Команда, конечно, изменится. Но пока не могу сказать насколько.
– Это был последний матч в этом году. Насколько вы довольны первой половиной сезона?
– Мы должны были сыграть лучше и набрать больше очков. Чего не хватило – нужно спокойно проанализировать. Сегодня могу только поздравить соперников. Возможно, им удалось лучше настроиться на игру. Будем надеяться, что в следующем сезоне мы будем сильнее.
Источник — Футбол 1/2/3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.