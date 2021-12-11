Александр РЯБОКОНЬ: «Ингулец хотел победить больше нас»

Наставник «Десны» – о поражении в последнем в 2021 году поединке

  • 11.12.2021 10:09
  • 231 просмотр
  • 0 комментариев
Александр РЯБОКОНЬ: «Ингулец хотел победить больше нас»
© ФК Десна. Александр Рябоконь

Главный тренер черниговской «Десны» Александр Рябоконь прокомментировал поражение от «Ингульца» (1:2) в матче 18-го тура украинской Премьер-лиги.

– Победил сильнейший. Скорее всего, победу одержал тот, кто больше этого хотел. Футболисты хозяев чаще выигрывали борьбу, подборы, особенно это касается первого тайма. Можно говорить, что во втором тайме у нас были реальные голевые моменты, но этого оказалось мало.

– Сегодня с командой не было основных игроков, Калитвинцева и Домбровского, из-за перебора желтых карточек. Насколько их не хватало?
– Конечно, не хватало и Калитвинцева, и Домбровского, и Тотовицкого, что касается атаки. В обороне Цымбалюк вышел после травмы, его хватило на 45 минут. К сожалению, он не смог продолжать игру.

– У многих игроков вашей команды уже совсем скоро заканчиваются контракты. Сильно ли она изменится весной, и знаете ли вы, кто уже точно уходит?
– Да, у многих заканчиваются контракты. Команда, конечно, изменится. Но пока не могу сказать насколько.

– Это был последний матч в этом году. Насколько вы довольны первой половиной сезона?
– Мы должны были сыграть лучше и набрать больше очков. Чего не хватило – нужно спокойно проанализировать. Сегодня могу только поздравить соперников. Возможно, им удалось лучше настроиться на игру. Будем надеяться, что в следующем сезоне мы будем сильнее.

Источник — Футбол 1/2/3

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности