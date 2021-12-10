10 декабря в 19:30 состоялся матч 18-го тура УПЛ, в котором играли «Ингулец» и «Десна» (2:1).
- Sport.ua провел текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Ингулец – Десна – 2:1. Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Поспелов, 34 мин.
ГОЛ! 2:0. Полегенько, 47 мин.
ГОЛ! 2:1. Дегтярев, 56 мин.
Удаление, Опанасенко, 85 мин.
Видеообзор первого тайма.
Видеообзор второго тайма.
События матча
|85'
|Евгений Опанасенко (Ингулец) получает красную карточку.
|56'
|ГОЛ ! Мяч забил Максим Дегтярев (Десна).
|47'
|ГОЛ ! Мяч забил Павел Полегенько (Ингулец).
|34'
|ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Поспелов (Ингулец).
Источник — Sport.ua
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