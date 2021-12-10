18-й тур
Ингулец
2 : 1
Десна
10.12.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Ингулец – Десна – 2:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 18-го тура УПЛ

  • 10.12.2021 22:15
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Ингулец – Десна – 2:1. Видео голов и обзор матча
© ФК Десна Чернигов

10 декабря в 19:30 состоялся матч 18-го тура УПЛ, в котором играли «Ингулец» и «Десна» (2:1).

Ингулец – Десна – 2:1. Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Поспелов, 34 мин.

ГОЛ! 2:0. Полегенько, 47 мин.

ГОЛ! 2:1. Дегтярев, 56 мин.

Удаление, Опанасенко, 85 мин.

Видеообзор первого тайма.

Видеообзор второго тайма.

События матча
85' Евгений Опанасенко (Ингулец) получает красную карточку.
56' ГОЛ ! Мяч забил Максим Дегтярев (Десна).
47' ГОЛ ! Мяч забил Павел Полегенько (Ингулец).
34' ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Поспелов (Ингулец).

Источник — Sport.ua

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