В пятницу, 10 декабря, состоится поединок 18 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть петровский «Ингулец» и черниговская «Десна». Игра пройдет в Кропивницком на поле стадиона «Зирка» им. С. Березкина, начало – в 19:30.

Петровская команда продолжает свое падение. Последняя победа была одержана еще 28 августа, а после того подопечные Лавриненко уже десять матчей не знают, как это - быть сильнее соперника. В частности, в 17 туре «Ингулец» уступил «Заре» со счетом 0:1 и находится в зоне переходных матчей за право остаться в Премьер-лиге. У «Десны» ситуация гораздо лучше - седьмое место и относительная уверенность в невылете. В матче первого круга сильнее были черниговцы, обыгравшие соперников со счетом 2:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Ингулец» – «Десна».