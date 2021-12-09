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Десна
10.12.2021 19:30   ТВ-трансляция: 

Ингулец – Десна. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Прощание Кропивницкого с Премьер-лигой

  • 09.12.2021 20:55
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Ингулец – Десна. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
© УПЛ

Вероятнее всего последний поединок не только в уходящем году, но и вообще, как домашний, в Кропивницком проведет «Ингулец». Как помним, первый зимне-весенний матч сезона команда планирует сыграть на новой арене! Ну, а «Десна» после выездных триумфов во Львове и Одессе не против продолжить серию гостевых побед.

Десна

Самым драматичным в минувшем туре вышел матч «Десны» с «Мариуполем». Два пенальти, смена лидера и итоговая результативная ничья (3:3) – такой футбол всегда привлекает внимание болельщиков. Интригующий поединок, в котором коллектив Александра Рябоконя уступал со счетом 0:2, мог продолжиться разными сценариями, но ничья – вполне закономерный его исход.

Из положительных моментов отмечаем первые в сезоне мячи Левана Арвеладзе и Владлена Юрченко, причем Владлен записал в свой актив «гол + пас». Из негативных эпизодов – незабитый пенальти, когда Филипп Будковский пробил в стойку, а также предупреждения Владиславу Калитвинцеву и Андрею Домбровскому, из-за которых игроки «основы» теперь вынуждены пропустить заключительный матч года.

Ингулец

Грустный юбилей «отпраздновал» «Ингулец» в Запорожье – десять матчей в чемпионате без побед. При этом, если посмотреть на результаты команды – четырежды (!) петровцы уступали со счетом 0:1. С другой стороны, в восьми из этих поединков коллектив Сергея Лавриненко не забил ни одного гола. В общем, статистика – такой компонент, на который можно взглянуть с разных ракурсов…

Зато однозначно можно трактовать слова президента клуба Александра Поворознюка, в уже традиционном послематчевом комментарии: «По настрою и самоотдаче я увидел такую команду, какую и хочу видеть! Но реализация… что ж, это уровень футболистов. С этим тоже будем бороться. Весной вы увидите совсем другой «Ингулец»! Прошу болельщиков просто потерпеть».

Статистика встреч

Что в Первой лиге, что в Премьер-лиге, «Ингулец» еще никогда не обыгрывал «Десну». Любопытно, что семь встреч команд прошли на пяти (!) разных аренах: в Чернигове, Петрово, Кропивницком и Киеве. В активе петровцев лишь две ничьи, а в рамках первого круга «Десна» отпраздновала победу на родном стадионе имени Юрия Гагарина – 2:0. Дублем тогда отметился Денис Безбородько – ныне лучший бомбардир команды.

Ориентировочные составы:

«Ингулец»: Шуст, Али, Запорожец, Полегенько, Козак, Коваленко, Поспелов, Шишка, Опанасенко, Лупашко, Гопей.

«Десна»: Литовка, Завийский, Сафронов, Селин, Болбат, Волошин, Арвеладзе, Шевцов, Будковский, Юрченко, Безбородько.

Прогноз на противостояние

Не так просто определить фаворита предстоящей встречи. На стороне «Ингульца» – домашнее поле и мотивация завершить год такой долгожданной победой. «Козыри» «Десны»: успешная игра в гостевых матчах и в противостояниях с соперником, но состав команды не будет сильнейшим. Учитывая такие факторы, спрогнозируем ничью.

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10 декабря, пятница

«Ингулец» – «Десна»
Кропивницкий. Стадион «Зирка» им. Станислава Березкина. 19:30
  ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 1»
ИНГУЛЕЦ – ДЕСНА. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua — 0:0

Артем Цыганенко, Sport.ua

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