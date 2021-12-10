Таблица коэффициентов УЕФА. Рейтинг, в который не хочется смотреть

С 7 по 9 декабря состоялись матчи 6-го тура в еврокубках, и претерпела изменения таблица коэффициентов УЕФА.

Украина потеряла всех представителей в еврокубках. Впервые с сезона 2007/08 ни одна украинская команда не будет участвовать в весенней стадии. Последний тур для украинских клубов превратится в формальность, и все три команды провели прощальные матчи в евросезоне.

За текущий сезон Украина набрала всего 4.200 балла, это лишь 25-е место в сезоне.

Донецкий «Шахтер» на последних секундах упустил победу в игру с «Шерифом» из Молдовы (1:1). Киевское «Динамо» проиграло на выезде «Бенфике» (0:2). «Заря» в Лиге конференций из-за досадного автогола не сумела победить норвежский «Буде-Глимт».

Таким образом, Украина проиграла борьбу России за топ-10, и это не позволяет выставить чемпиона страны напрямую в групповой раунд Лиги чемпионов 2023/24. В два ближайших сезона оба клуба от Украины (как чемпион, так и вице-чемпион) будут пытаться преодолеть квалификацию ЛЧ.

Более того, и Сербия обошла Украину. Причем у России, Шотландии и Сербии осталось по 2 активных клуба.

Украина откатилась на 12-ю позицию с итоговой суммой коэффициентов 31.800.

Позади, на дистанции в 1.200 балла, находится Бельгия, которая пока что 13-я. Но если «Гент» удачно выступит в плей-офф Лиги конференций, чемпион Украины вместо раунда квалификации Q4 будет начинать борьбу еще раньше, с Q3.

Изучая стартовую таблицу 2023 года, где будет отброшен один сезон 2017/18, можно отметить, что Россия опускается вниз, на 14-е место, но и Украина лишь на 12-й позиции.

Таблица коэффициентов УЕФА 2022

Текущий рейтинг (влияет на распределение путевок в сезоне 2023/24)

Таблица коэффициентов УЕФА 2023

Текущий рейтинг (влияет на распределение путевок в сезоне 2024/25)

Распределение путевок в Лигу чемпионов в сезоне 2023/24