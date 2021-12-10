Таблица коэффициентов УЕФА. Рейтинг, в который не хочется смотреть

Борьба проиграна: все три команды вылетели, и даже Сербия обошла Украину

  • 10.12.2021 08:30
  • 2193 просмотра
  • 4 комментария
Таблица коэффициентов УЕФА. Рейтинг, в который не хочется смотреть
© ФК Заря Луганск

С 7 по 9 декабря состоялись матчи 6-го тура в еврокубках, и претерпела изменения таблица коэффициентов УЕФА.

Украина потеряла всех представителей в еврокубках. Впервые с сезона 2007/08 ни одна украинская команда не будет участвовать в весенней стадии. Последний тур для украинских клубов превратится в формальность, и все три команды провели прощальные матчи в евросезоне.

  • За текущий сезон Украина набрала всего 4.200 балла, это лишь 25-е место в сезоне.

Донецкий «Шахтер» на последних секундах упустил победу в игру с «Шерифом» из Молдовы (1:1). Киевское «Динамо» проиграло на выезде «Бенфике» (0:2). «Заря» в Лиге конференций из-за досадного автогола не сумела победить норвежский «Буде-Глимт».

Таким образом, Украина проиграла борьбу России за топ-10, и это не позволяет выставить чемпиона страны напрямую в групповой раунд Лиги чемпионов 2023/24. В два ближайших сезона оба клуба от Украины (как чемпион, так и вице-чемпион) будут пытаться преодолеть квалификацию ЛЧ.

Более того, и Сербия обошла Украину. Причем у России, Шотландии и Сербии осталось по 2 активных клуба.

  • Украина откатилась на 12-ю позицию с итоговой суммой коэффициентов 31.800.

Позади, на дистанции в 1.200 балла, находится Бельгия, которая пока что 13-я. Но если «Гент» удачно выступит в плей-офф Лиги конференций, чемпион Украины вместо раунда квалификации Q4 будет начинать борьбу еще раньше, с Q3.

Изучая стартовую таблицу 2023 года, где будет отброшен один сезон 2017/18, можно отметить, что Россия опускается вниз, на 14-е место, но и Украина лишь на 12-й позиции.

Таблица коэффициентов УЕФА 2022

Текущий рейтинг (влияет на распределение путевок в сезоне 2023/24)

Таблица коэффициентов УЕФА 2023

Текущий рейтинг (влияет на распределение путевок в сезоне 2024/25)

Распределение путевок в Лигу чемпионов в сезоне 2023/24

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Serhii P.
    Serhii P., 10.12.2021 08:43
    +3
    Ну і що? Будуть менше шлаку випускати на євроарену, типу Ворскл, Колосів і т.д.
    Ссылка
    _NATSGUL_
    _NATSGUL_, 10.12.2021 08:40
    +3
    Позорище. Азербайджан и Молдова набрали за сезон больше очков....
    Ссылка
    Mykhailo Orlovskyi
    Mykhailo Orlovskyi, 10.12.2021 08:53
    0
    Лузери! Харків, та повертайся вже серіше!
    Ссылка
    xvalenok02
    xvalenok02, 10.12.2021 08:49
    -2
    Достали этой политикой. Нас уже сербы и скоты обошли, а мы все росию вспоминаем и по ней равняемся.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности