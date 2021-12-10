Таблица коэффициентов УЕФА. Рейтинг, в который не хочется смотреть

С 7 по 9 декабря состоялись матчи 6-го тура в еврокубках, и претерпела изменения таблица коэффициентов УЕФА.
Украина потеряла всех представителей в еврокубках. Впервые с сезона 2007/08 ни одна украинская команда не будет участвовать в весенней стадии. Последний тур для украинских клубов превратится в формальность, и все три команды провели прощальные матчи в евросезоне.
- За текущий сезон Украина набрала всего 4.200 балла, это лишь 25-е место в сезоне.
Донецкий «Шахтер» на последних секундах упустил победу в игру с «Шерифом» из Молдовы (1:1). Киевское «Динамо» проиграло на выезде «Бенфике» (0:2). «Заря» в Лиге конференций из-за досадного автогола не сумела победить норвежский «Буде-Глимт».
Таким образом, Украина проиграла борьбу России за топ-10, и это не позволяет выставить чемпиона страны напрямую в групповой раунд Лиги чемпионов 2023/24. В два ближайших сезона оба клуба от Украины (как чемпион, так и вице-чемпион) будут пытаться преодолеть квалификацию ЛЧ.
Более того, и Сербия обошла Украину. Причем у России, Шотландии и Сербии осталось по 2 активных клуба.
- Украина откатилась на 12-ю позицию с итоговой суммой коэффициентов 31.800.
Позади, на дистанции в 1.200 балла, находится Бельгия, которая пока что 13-я. Но если «Гент» удачно выступит в плей-офф Лиги конференций, чемпион Украины вместо раунда квалификации Q4 будет начинать борьбу еще раньше, с Q3.
Изучая стартовую таблицу 2023 года, где будет отброшен один сезон 2017/18, можно отметить, что Россия опускается вниз, на 14-е место, но и Украина лишь на 12-й позиции.
Таблица коэффициентов УЕФА 2022
Текущий рейтинг (влияет на распределение путевок в сезоне 2023/24)
Таблица коэффициентов УЕФА 2023
Текущий рейтинг (влияет на распределение путевок в сезоне 2024/25)
Распределение путевок в Лигу чемпионов в сезоне 2023/24
Источник — Sport.ua
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