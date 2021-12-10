Эден Азар: пора заканчивать «сливочный» кошмар

Летом 2012 года Эден Азар перебрался в «Челси» из «Лилля» за 35 миллионов евро, и достаточно быстро сумел проявить себя, став одной из ключевых звезд английской Премьер-лиги. В стане «синих» бельгиец провел семь лет, став обладателем шести трофеев – речь о двух чемпионствах в Англии, двух победах в Лиге Европы, а также триумфах в Кубке Англии и Кубке лиги.

Впрочем, самого главного – победы в Лиге чемпионов – Азару в «Челси» очень не хватало. На континенте тогда как раз хозяйничал «Реал», который с 2013 по 2018 годы выиграл четыре из пяти розыгрышей самого престижного клубного турнира Европы. Поэтому, когда у «бланкос» появился интерес к подписанию Эдена, неудивительно, что бельгиец горячо поддержал возможность подобного трансфера. В «Челси», конечно, были не в восторге от ухода одной из своих звезд, но в итоге максимум, на который сподобились лондонцы – это заработать как можно больше на сделке. В итоге в июле 2019-го Азар улетел в Мадрид, а на счета лондонского клуба поступили 115 миллионов евро.

Покупка Азара в целом прекрасно вписывалась в прежнюю концепцию формирования команды президентом клуба Флорентино Пересом. Еще в свою первую каденцию этот функционер предпочитал подписывать в стан «бланкос» настоящих звезд мирового футбола. Именно так в Мадриде оказались Луиш Фигу, Роналдо, Зинедин Зидан, Дэвид Бекхэм, Майкл Оуэн, Робиньо, Кака и другие. И хотя в последнее время Перес стал более экономным и аккуратным на трансферном рынке, иногда его все-таки «прорывает», тем более, что еще за год до прибытия Азара «Сантьяго Бернабеу» оставил прежний герой этой культовой арены – Криштиану Роналду.

На момент трансфера в «Реал» Эден Азар действительно по своему статусу и способностям считался максимально близким по уровню к Криштиану Роналду и Лионелю Месси. Бельгийцу, чтобы действительно подняться с португальцем и аргентинцем на плюс-минус один уровень не хватало только выигрыша «Золотого мяча», но переезд в Мадрид и потенциальные громкие победы со «сливочными» обещали быстро исправить эту проблему.

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В «Реале» не пожалели денег на подписание Азара. Помимо 115 миллионов евро, которые были выплачены «Челси» в качестве отступных, бельгиец также получил достаточно «жирные» условия личного контракта. По неофициальной информации, по условиям 5-летнего договора Азар зарабатывает в столице Испании по 468 тысяч евро в неделю. Но доверие к Эдену проявилось не только в деньгах – бельгиец получил культовый седьмой номер в команде, под которым ранее играли такие легенды «бланкос», как Криштиану Роналду, Рауль Гонсалес и Эмилио Бутрагеньо.

Но спустя два с половиной года после покупки Азара болельщики «Реала» более не испытывают никакого энтузиазма относительно его присутствия на «Сантьяго Бернабеу». В 54 матчах Эден забил лишь 5 мячей и отдал 9 результативных передач – крайне скромные показатели, которые и рядом не стоят с феноменальной результативностью бельгийца в «Челси» (110 голов и 92 ассиста в 352 поединках).

Более того, после прихода Азара «Реал» перестал быть конкурентоспособным на европейской арене. В последних двух сезонах мадридцы не смогли ни разу добраться до финала. В частности, в ЛЧ-2019/20 на их пути уже в 1/8 финала стал «Манчестер Сити», а в прошлом розыгрыше самого престижного еврокубка «бланкос» в полуфинале остановил будущий триумфатор «Челси». В испанской Ла Лиге «Реалу» удалось выиграть чемпионство в сезоне-2019/20, но персональной заслуги Азара в этом титуле мадридцев нет – на его счету лишь 1 забитый мяч и 3 результативные передачи в 16 поединках, а это показатели игрока ротации, но никак не безоговорочного лидера коллектива, коим был призван стать бельгиец.

Ключевой проблемой Азара в Мадриде является невероятное количество травм. С момента перехода в «Реал» Эден из-за различных повреждений, вести учет которым устали, наверное, уже даже эскулапы мадридцев, пропустил суммарно 419 дней (больше года из двух с половиной пребывания в клубе!), которые вместили в себя 58 официальных поединков команды. Фактически на поле Азар появляется реже, чем проводит времени в лазарете, особенно за вычетом отпуска и прочих выходных дней, которые получают футболисты «Реала».

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Немаловажным фактором, помимо травм, которые мешает Азару заиграть в «Реале» на прежнем уровне, является проблема лишнего веса. Каждый раз, когда Эден пропускает какую-то часть тренировочного процесса команды, он возвращается к работе с «дополнительными» килограммами. В социальных сетях как фанаты, так и недоброжелатели «сливочных» сходятся на одной шутке, гласящей, что скорость восстановления от травм у Азара в «Реале» явно ниже, чем скорость набора веса. И это невероятно странно слышать по отношению к футболисту, которого еще не так давно пытались ставить в один уровень с Роналду и Месси.

Не так давно 34-летний аргентинец получил свой седьмой «Золотой мяч», 36-летний португалец стал первым футболистом в истории, который наколотил более 800 мячей в официальных матчах, а вот 30-летний Эден Азар кажется таким себе дедулей, которому всерьез пора задуматься над завершением профессиональной карьеры. Ни для кого более Азар не является суперзвездой мирового футбола, коим оставался бразилец Роналдо, даже несмотря на свои травмы и лишний вес. Бельгиец ныне – это просто тяжелый, медленный и очень чувствительный к травмам ветеран, чьи дальнейшие перспективы на топ-уровне кажутся весьма туманными.

Если на момент покупки в «Реале» считали, что Азар с его техникой и видением поля сможет легко покорить Ла Лигу, то в итоге этот чемпионат и клуб стали настоящим «кладбищем» карьеры талантливого бельгийца. У «бланкос», которые уже имели в своем составе подобного одиозного игрока в лице Гарета Бэйла, теперь сразу две такие проблемы. Но если валлиец немало сделал для «Реала» в свои первые годы выступлений, то бельгиец – это чистой воды трансферный провал, оправдать который не получится никак и никогда.

Поэтому неудивительно, что в преддверии январского окна в прессе активно судачат о возможном отъезде Азара с «Сантьяго Бернабеу». «Реалу» стоит попробовать вернуть хотя бы часть своих инвестиций в бельгийца. Ныне говорят о 40 миллионах евро, которые за Эдена якобы готов выложить внезапно ставший богатеньким, но с точки зрения результатов остающийся все еще кризисным «Ньюкасл».

Наверное, такая сделка была бы идеальным решением для всех сторон. «Реалу» она позволила бы расчистить состав от футболиста, которого там попросту не должно быть. «Ньюкасл» получил бы бывшую звезду мирового футбола, на внезапные озарения которой можно было бы уповать в отдельных матчах или, возможно, даже на протяжении целого сезона. А сам Азар… Кажется, ему пора заканчивать свое мадридское приключение, превратившееся в самый настоящий «сливочный» кошмар. Тем более, что в стане «сорок» Эден, очевидно, сумеет заработать на безбедную старость не меньше, если не больше, чем в Мадриде.