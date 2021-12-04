Ньюкасл дает 40 миллионов евро за Азара

«Ньюкасл» с приходом новых владельцев хочет существенно усилить команду.

Как сообщает источник, «сороки» нацелились на вингера «Реала» Эдена Азара. За 30-летнего бельгийца клуб готов заплатить 40 миллионов евро.

В текущем сезоне чемпионата Испании Азар сделал только 1 голевую передачу в 10 матчах за «Реал».

Контракт Азара с мадридским клубом рассчитан до июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» хочет подписать Зинченко.