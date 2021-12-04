Ньюкасл дает 40 миллионов евро за Азара

Бельгийский хавбек «Реала» может вернуться в Англию

  • 04.12.2021 08:58
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Ньюкасл дает 40 миллионов евро за Азара
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Ньюкасл» с приходом новых владельцев хочет существенно усилить команду.

Как сообщает источник, «сороки» нацелились на вингера «Реала» Эдена Азара. За 30-летнего бельгийца клуб готов заплатить 40 миллионов евро.

В текущем сезоне чемпионата Испании Азар сделал только 1 голевую передачу в 10 матчах за «Реал».

Контракт Азара с мадридским клубом рассчитан до июня 2024 года. 

Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» хочет подписать Зинченко.

Источник — El Nacional

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