Ньюкасл дает 40 миллионов евро за Азара

«Ньюкасл» с приходом новых владельцев хочет существенно усилить команду.
Как сообщает источник, «сороки» нацелились на вингера «Реала» Эдена Азара. За 30-летнего бельгийца клуб готов заплатить 40 миллионов евро.
В текущем сезоне чемпионата Испании Азар сделал только 1 голевую передачу в 10 матчах за «Реал».
Контракт Азара с мадридским клубом рассчитан до июня 2024 года.
Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» хочет подписать Зинченко.
Источник — El Nacional
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