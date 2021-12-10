Почему Шахтер продлил контракт с Жуниором Мораесом, которому скоро будет 35

Горняки поверили в возрастного нападающего, который полгода не играл в футбол

  • 10.12.2021 12:24
  • 2703 просмотра
  • 4 комментария
Почему Шахтер продлил контракт с Жуниором Мораесом, которому скоро будет 35
© ФК Шахтер. Жуниор Мораес

С конца минувшего года форварда Шахтера Жуниора Мораеса преследовала, как это принято называть, черная полоса. В декабре 2020-го бразилец с украинским паспортом получил травму подколенного сухожилия, которая забрала почти два месяца на восстановление, а в апреле 2021-го на тренировке у Мораеса случился надрыв крестообразной связки колена, приведший к вынужденному простою на более чем шесть месяцев.

В итоге нападающий с лучшей средней результативностью в истории Шахтера среди всех, кто сыграл за горняков более 100 матчей (у Жуниора Мораеса она составляет 0,58 забитых мяча за игру), оказался в щекотливой ситуации. Процесс его восстановления завершился как раз ближе к концовке года – аккурат к моменту, когда у него истекал трудовой договор с клубом. Более того, травму Жуниор Мораес получил еще при Луише Каштру, а ныне главным тренером донецкой команды является итальянец Роберто Де Дзерби, который фактически не имел возможности оценить способности возрастного игрока.

Именно поэтому в футбольной среде Украины витало множество слухов об уходе 34-летнего Жуниора Мораеса из Шахтера уже в конце декабря. Некоторые источники и вовсе отмечали, что футболист запросил слишком много денег у клуба, и там решили на подобных условиях диалог не продолжать. Каково же было удивление, когда 8 декабря «горняки» официально отрапортовали о пролонгации сделки с Мораесом.

На каких условиях с точки зрения финансов было продлено сотрудничество с опытным форвардом – это вопрос исключительно внутренней кухни Шахтера, но вот какими причинами руководствовался менеджмент горняков, оформляя эту сделку, попробуем разобраться.

Итак, генеральный директор Шахтера Сергей Палкин, комментируя продление контракта с Мораесом, особо выделил физическую форму футболиста. «В последние дни тренировок результаты и уровень, которых мы ожидали и которые он показывает, обнадеживают. Это дает нам надежды на то, что он вернется на прежний уровень. Собственно, эти последние дни и были причиной того, что мы решили продлить контракт с Мораесом на полгода. Почему на полгода? Потому что он пережил достаточно серьезную травму. После таких травм сложно вернуться на прежний уровень, но мы все же верим в Жуниора, потому что он сделал для нас очень много. Он очень большой профессионал. Ему 34 года, но его физические кондиции достаточно серьезные. Он за собой очень следит – это пример для нашей молодежи», - сказал Палкин.

В целом за этими словами может скрываться и другая подоплека – Шахтер просто поторговался с игроком, и когда тот пошел на уступки, подмахнул с ним новую сделку. В том, что горняки были изначально весьма заинтересованы в сохранении Мораеса как минимум до конца сезона сомнений ни у кого не должно было даже возникать. В отличие от Марлоса, на позиции которого в современном Шахтере есть кому сыграть, причем без особой потери качества, Жуниор играет в центре нападения, где у Де Дзерби наблюдается откровенный кризис. Травма подписанного летом Лассины Траоре показала, что за буркинийцем фактически никого и нет, ведь Фернандо, Педриньо и Даниил Сикан – это футболисты либо другого профайла, либо иного качества.

Фернандо, наколотивший к настоящему моменту 8 мячей в 13 матчах за Шахтер в рамках всех соревнований, изначально приобретался дончанами как левый вингер. Это атлетичный, быстрый и достаточно техничный футболист, но он не обладает тем голевым чутьем, которые есть у Траоре и Мораеса. Это не типичный центрфорвард, пусть как бы Каштру, а за ним и Де Дзерби не пытались наигрывать бразильца на этой позиции. Более того, в большинстве матчей украинской Премьер-лиги Шахтеру не нужен в центре нападения игрок профайла Фернандо. Такой тип форварда хорош в матчах, где команда играет на быстрых переходах из обороны в атаку, а в УПЛ горняки вынуждены по 70-90% игрового времени просиживать на половине поля соперников, с трудом пробираясь сквозь эшелонированную оборону соперника, словно через болотные топи.

О том, что Фернандо далеко до «убийственного» голевого чутья Мораеса говорит и статистика. В минувшем сезоне на счету Жуниора было в среднем 0,39 мячей за 90 минут при том, что он наносил за этот временной отрезок в среднем 2,6 удара с точностью попаданий в створ в 50%. У Фернандо в сезоне-2021/22, который пока является самым успешным для него в профессиональной карьере, в среднем 0,88 забитых мячей за 90 минут при 4 ударах в створ и их точности в 47%. Но такое сравнение, складывающееся в пользу более молодого исполнителя, вряд ли можно называть корректным, так как тогда во внимание нужно брать и лучший период для Мораеса в Шахтере, которым оказался сезон-2018/19. Тогда на счету Жуниора в среднем было 0,65 забитых мячей за игру при 2,9 ударах и их точности в 45%. Стало быть, Фернандо сейчас в среднем бьет (точность ударов опустим, так как она практически сопоставима) по воротам соперника в 1,38 раз чаще, а забивает в 1,3 раза больше. Но средний xG у Фернандо равен лишь 0,59, а у Жуниора Мораеса – 0,71. Иными словами, с точки зрения теории молодой бразилец ныне забивает гораздо больше, чем должен, и лишь вопрос времени, когда подобный фарт у него закончится, а соотношение забитых мячей и ожидаемых голов у опытного бомбардира выглядит более сбалансированным.

В пользу версии о том, что Де Дзерби не сомневается во временности голеадорства Фернандо (в прежние два сезона на позиции центрфорварда средний показатель забитых мячей у этого игрока был равен 0,25-0,3 за 90 минут) говорит и то, что итальянец довольно часто выпускает в центр нападения номинального плеймейкера Педриньо, который действует в оттяжке, а также малоопытного на таком уровне Даниила Сикана. Ни один из них пока не может похвастаться стабильностью, а это именно то, что обеспечивал несколько лет кряду Шахтеру Жуниор Мораес.


ФК Шахтер. Жуниор Мораес

Очевидно, стабильность – это и есть главный аргумент, сыгравший за игрока при подписании нового контракта с клубом. В Шахтере увидели, что после восстановления Мораес пребывает в неплохой физической форме, и решили продлить договор с ним, а не искать вариантов с Александром Гладким и прочими, о чем также писали в прессе. Возвращение Гладкого изначально выглядело бы странным решением для Шахтера, так как брать возрастного форварда на относительно длительный срок (на полгода Александр к горнякам попросту не пошел бы, имея аналогичный договор с Зарей, и не желая рисковать будущей карьерой, которую он завершать пока не планирует), означало бы закрытие пути в основу для того же Сикана. А так Мораес подстрахует и Фернандо, и Сикана в ответственный момент, а когда вернется Траоре, то тренерский штаб примет окончательное решение по поводу целесообразности введения свежей крови в линию нападения.

Для самого Мораеса вариант с еще полугодичным сотрудничеством с Шахтером, кажется, тоже является оптимальным. Форвард уже заявил, что «обожает Украину» и «когда наступает момент решать, что делать в будущем, перевешивает любовь, и особенно отношение к стране». Период в стане горняков - это действительно пик карьеры Жуниора, а потому он относится к клубу несколько иначе, чем Фред, Фернандиньо, Дуглас Коста или Виллиан, изначально рассматривавшие Шахтер, как ступеньку в топ-клуб Европы. Важно для футболиста и то, что дончане оказали ему максимальное содействие в процессе восстановления, выполняя все условия по контракту.

Поэтому продление контракта Жуниора Мораеса для обеих сторон – это воплощение известной поговорки, что от добра добра не ищут. По крайней мере, так все выглядит на текущий момент, а уж в будущем все будет зависеть от результативности и старательности нападающего, которому следующей весной стукнет уже 35. Сумеет ли Жуниор наработать на новый контракт в Шахтере, или летом горняки будут искать нового форварда в конкуренты для Траоре? Это и будет одной из главных кадровых интриг горняков в ближайшие полгода…

Алексей Сливченко, Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    New Zealander
    New Zealander, 10.12.2021 12:49
    +2
    Навіть не читаю матеріал, бо тут нема що розсусолювати. Тут же все ясно як білий день. По перше продовжили контракт лише на пів року, а не на тривалий термін. А по друге у Шахтаря після травми Траоре така ситуація що їм не завадить ризикнути і підписати контракт на півроку з Мораесом. От і вся байка.
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    Kovall
    Kovall, 10.12.2021 13:28
    +1
    А где взять замену? Бесплатно и условного лавочника.
    Думаю сошлись посредине мужду тем, что было и тем, что могло быть у него в Бразилии.
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    Face Control
    Face Control, 10.12.2021 13:20
    -1
    Потому что Шахтёру виднее что и как.
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    euro2012_za_2012euro
    online
    euro2012_za_2012euro, 10.12.2021 12:47
    -3
    Поэтому, что он ещё и нападающий сборной Украины.
    Не сомневаюсь.
    По окончании сезона ещё подпишут на 1+1, 2 или даже 2+1.
    Может даже с Траоре поштурмуют рекорд 41 гол (1998) связки Ребров-Шевченко в ЧУ.
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