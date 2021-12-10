Почему Шахтер продлил контракт с Жуниором Мораесом, которому скоро будет 35

С конца минувшего года форварда Шахтера Жуниора Мораеса преследовала, как это принято называть, черная полоса. В декабре 2020-го бразилец с украинским паспортом получил травму подколенного сухожилия, которая забрала почти два месяца на восстановление, а в апреле 2021-го на тренировке у Мораеса случился надрыв крестообразной связки колена, приведший к вынужденному простою на более чем шесть месяцев.

В итоге нападающий с лучшей средней результативностью в истории Шахтера среди всех, кто сыграл за горняков более 100 матчей (у Жуниора Мораеса она составляет 0,58 забитых мяча за игру), оказался в щекотливой ситуации. Процесс его восстановления завершился как раз ближе к концовке года – аккурат к моменту, когда у него истекал трудовой договор с клубом. Более того, травму Жуниор Мораес получил еще при Луише Каштру, а ныне главным тренером донецкой команды является итальянец Роберто Де Дзерби, который фактически не имел возможности оценить способности возрастного игрока.

Именно поэтому в футбольной среде Украины витало множество слухов об уходе 34-летнего Жуниора Мораеса из Шахтера уже в конце декабря. Некоторые источники и вовсе отмечали, что футболист запросил слишком много денег у клуба, и там решили на подобных условиях диалог не продолжать. Каково же было удивление, когда 8 декабря «горняки» официально отрапортовали о пролонгации сделки с Мораесом.

На каких условиях с точки зрения финансов было продлено сотрудничество с опытным форвардом – это вопрос исключительно внутренней кухни Шахтера, но вот какими причинами руководствовался менеджмент горняков, оформляя эту сделку, попробуем разобраться.

Итак, генеральный директор Шахтера Сергей Палкин, комментируя продление контракта с Мораесом, особо выделил физическую форму футболиста. «В последние дни тренировок результаты и уровень, которых мы ожидали и которые он показывает, обнадеживают. Это дает нам надежды на то, что он вернется на прежний уровень. Собственно, эти последние дни и были причиной того, что мы решили продлить контракт с Мораесом на полгода. Почему на полгода? Потому что он пережил достаточно серьезную травму. После таких травм сложно вернуться на прежний уровень, но мы все же верим в Жуниора, потому что он сделал для нас очень много. Он очень большой профессионал. Ему 34 года, но его физические кондиции достаточно серьезные. Он за собой очень следит – это пример для нашей молодежи», - сказал Палкин.

В целом за этими словами может скрываться и другая подоплека – Шахтер просто поторговался с игроком, и когда тот пошел на уступки, подмахнул с ним новую сделку. В том, что горняки были изначально весьма заинтересованы в сохранении Мораеса как минимум до конца сезона сомнений ни у кого не должно было даже возникать. В отличие от Марлоса, на позиции которого в современном Шахтере есть кому сыграть, причем без особой потери качества, Жуниор играет в центре нападения, где у Де Дзерби наблюдается откровенный кризис. Травма подписанного летом Лассины Траоре показала, что за буркинийцем фактически никого и нет, ведь Фернандо, Педриньо и Даниил Сикан – это футболисты либо другого профайла, либо иного качества.

Фернандо, наколотивший к настоящему моменту 8 мячей в 13 матчах за Шахтер в рамках всех соревнований, изначально приобретался дончанами как левый вингер. Это атлетичный, быстрый и достаточно техничный футболист, но он не обладает тем голевым чутьем, которые есть у Траоре и Мораеса. Это не типичный центрфорвард, пусть как бы Каштру, а за ним и Де Дзерби не пытались наигрывать бразильца на этой позиции. Более того, в большинстве матчей украинской Премьер-лиги Шахтеру не нужен в центре нападения игрок профайла Фернандо. Такой тип форварда хорош в матчах, где команда играет на быстрых переходах из обороны в атаку, а в УПЛ горняки вынуждены по 70-90% игрового времени просиживать на половине поля соперников, с трудом пробираясь сквозь эшелонированную оборону соперника, словно через болотные топи.

О том, что Фернандо далеко до «убийственного» голевого чутья Мораеса говорит и статистика. В минувшем сезоне на счету Жуниора было в среднем 0,39 мячей за 90 минут при том, что он наносил за этот временной отрезок в среднем 2,6 удара с точностью попаданий в створ в 50%. У Фернандо в сезоне-2021/22, который пока является самым успешным для него в профессиональной карьере, в среднем 0,88 забитых мячей за 90 минут при 4 ударах в створ и их точности в 47%. Но такое сравнение, складывающееся в пользу более молодого исполнителя, вряд ли можно называть корректным, так как тогда во внимание нужно брать и лучший период для Мораеса в Шахтере, которым оказался сезон-2018/19. Тогда на счету Жуниора в среднем было 0,65 забитых мячей за игру при 2,9 ударах и их точности в 45%. Стало быть, Фернандо сейчас в среднем бьет (точность ударов опустим, так как она практически сопоставима) по воротам соперника в 1,38 раз чаще, а забивает в 1,3 раза больше. Но средний xG у Фернандо равен лишь 0,59, а у Жуниора Мораеса – 0,71. Иными словами, с точки зрения теории молодой бразилец ныне забивает гораздо больше, чем должен, и лишь вопрос времени, когда подобный фарт у него закончится, а соотношение забитых мячей и ожидаемых голов у опытного бомбардира выглядит более сбалансированным.

В пользу версии о том, что Де Дзерби не сомневается во временности голеадорства Фернандо (в прежние два сезона на позиции центрфорварда средний показатель забитых мячей у этого игрока был равен 0,25-0,3 за 90 минут) говорит и то, что итальянец довольно часто выпускает в центр нападения номинального плеймейкера Педриньо, который действует в оттяжке, а также малоопытного на таком уровне Даниила Сикана. Ни один из них пока не может похвастаться стабильностью, а это именно то, что обеспечивал несколько лет кряду Шахтеру Жуниор Мораес.



ФК Шахтер. Жуниор Мораес

Очевидно, стабильность – это и есть главный аргумент, сыгравший за игрока при подписании нового контракта с клубом. В Шахтере увидели, что после восстановления Мораес пребывает в неплохой физической форме, и решили продлить договор с ним, а не искать вариантов с Александром Гладким и прочими, о чем также писали в прессе. Возвращение Гладкого изначально выглядело бы странным решением для Шахтера, так как брать возрастного форварда на относительно длительный срок (на полгода Александр к горнякам попросту не пошел бы, имея аналогичный договор с Зарей, и не желая рисковать будущей карьерой, которую он завершать пока не планирует), означало бы закрытие пути в основу для того же Сикана. А так Мораес подстрахует и Фернандо, и Сикана в ответственный момент, а когда вернется Траоре, то тренерский штаб примет окончательное решение по поводу целесообразности введения свежей крови в линию нападения.

Для самого Мораеса вариант с еще полугодичным сотрудничеством с Шахтером, кажется, тоже является оптимальным. Форвард уже заявил, что «обожает Украину» и «когда наступает момент решать, что делать в будущем, перевешивает любовь, и особенно отношение к стране». Период в стане горняков - это действительно пик карьеры Жуниора, а потому он относится к клубу несколько иначе, чем Фред, Фернандиньо, Дуглас Коста или Виллиан, изначально рассматривавшие Шахтер, как ступеньку в топ-клуб Европы. Важно для футболиста и то, что дончане оказали ему максимальное содействие в процессе восстановления, выполняя все условия по контракту.

Поэтому продление контракта Жуниора Мораеса для обеих сторон – это воплощение известной поговорки, что от добра добра не ищут. По крайней мере, так все выглядит на текущий момент, а уж в будущем все будет зависеть от результативности и старательности нападающего, которому следующей весной стукнет уже 35. Сумеет ли Жуниор наработать на новый контракт в Шахтере, или летом горняки будут искать нового форварда в конкуренты для Траоре? Это и будет одной из главных кадровых интриг горняков в ближайшие полгода…