Инсайдеры сели в лужу. Мораес продлил контракт с Шахтером

8 декабря ФК «Шахтер» продлил контракт с Жуниором Мораесом. Соглашение с нападающим рассчитано до 30 июня 2022 года.
34-летний Мораес в «Шахтере» с июля 2018 года. Он дважды подряд становился лучшим бомбардиром чемпионата Украины, а в прошлом сезоне преодолел рубеж в 100 мячей в турнире суммарно за карьеру.
В апреле 2021 года Мораес получил травму на тренировке и выбыл на полгода, а в конце ноября вернулся к занятиям в общей группе.
За «Шахтер» во всех соревнованиях Жуниор провел 105 матчей и забил 61 гол. Его средняя результативность 0,58 является лучшей в истории клуба среди всех футболистов, которые провели более сотни игр.
Ранее сообщалось, что Жуниор Мораес может покинуть «Шахтер» после матча с «Александрией».
Источник — ФК Шахтер Донецк
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А то уже столько всего на себя одел, что можно от такого веса уйти под лёд
Надеюсь в сборную его Петраков не вернет
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