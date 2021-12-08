Инсайдеры сели в лужу. Мораес продлил контракт с Шахтером

8 декабря ФК «Шахтер» продлил контракт с Жуниором Мораесом. Соглашение с нападающим рассчитано до 30 июня 2022 года.

34-летний Мораес в «Шахтере» с июля 2018 года. Он дважды подряд становился лучшим бомбардиром чемпионата Украины, а в прошлом сезоне преодолел рубеж в 100 мячей в турнире суммарно за карьеру.

В апреле 2021 года Мораес получил травму на тренировке и выбыл на полгода, а в конце ноября вернулся к занятиям в общей группе.

За «Шахтер» во всех соревнованиях Жуниор провел 105 матчей и забил 61 гол. Его средняя результативность 0,58 является лучшей в истории клуба среди всех футболистов, которые провели более сотни игр.

Ранее сообщалось, что Жуниор Мораес может покинуть «Шахтер» после матча с «Александрией».