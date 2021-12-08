Инсайдеры сели в лужу. Мораес продлил контракт с Шахтером

Соглашение рассчитано до конца сезона

  • 08.12.2021 19:39
  • 3376 просмотров
  • 23 комментария
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Инсайдеры сели в лужу. Мораес продлил контракт с Шахтером
© ФК Шахтер Донецк. Жуниор Мораес

8 декабря ФК «Шахтер» продлил контракт с Жуниором Мораесом. Соглашение с нападающим рассчитано до 30 июня 2022 года.

34-летний Мораес в «Шахтере» с июля 2018 года. Он дважды подряд становился лучшим бомбардиром чемпионата Украины, а в прошлом сезоне преодолел рубеж в 100 мячей в турнире суммарно за карьеру.

В апреле 2021 года Мораес получил травму на тренировке и выбыл на полгода, а в конце ноября вернулся к занятиям в общей группе.

За «Шахтер» во всех соревнованиях Жуниор провел 105 матчей и забил 61 гол. Его средняя результативность 0,58 является лучшей в истории клуба среди всех футболистов, которые провели более сотни игр.

Ранее сообщалось, что Жуниор Мораес может покинуть «Шахтер» после матча с «Александрией».

Источник — ФК Шахтер Донецк

(27 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    BekXan
    BekXan, 08.12.2021 20:02
    +9
    Инсайдеры?Спорт уа вы же тоже подавали инфу?Очко жим жим что бы написать что вы тоже ошиблись?
    Ссылка
    vittroy
    vittroy, 08.12.2021 19:48
    +5
    Які інсайдери? Прізвища в студію🙄🙄🙄🙄
    Ссылка
    Умник
    Умник, 08.12.2021 19:43
    +5
    Ссылка
    Denmark1107
    online
    Denmark1107, 08.12.2021 20:03
    +4
    Frank Pider, 08.12.2021 19:53
    Из Цыганика эксперт как из меня балерина
    Так ти балерина і є. Що ж там натяк на порівняння *із мЄня*??? Симбіоз of a half-human і ram
    Ссылка
    savant
    savant, 08.12.2021 19:56
    +2
    И в какую лужу сели инсайдеры?! продлил на пол года просто чтоб сезон доиграть, можно подумать он на 3 года контракт продлил...
    Ссылка
    yan2018
    yan2018, 08.12.2021 19:53
    +2
    Кто опубликовал, тот и сел...
    Ссылка
    gontik78
    online
    gontik78, 08.12.2021 20:25
    +1
    Ух ты.... повезло шахте, еще пол года будут баласт содержать...
    Ссылка
    Ol.Dk
    Ol.Dk, 08.12.2021 20:11
    +1
    Багато в Україні ш.люх є мораєШ є ващуК
    Ссылка
    Aleks04
    Aleks04, 08.12.2021 19:53
    +1
    Очень хорошо. Рад за Шахту
    Ссылка
    Burevestnik
    Burevestnik, 08.12.2021 20:32
    0
    Frank Pider, 08.12.2021 19:54
    Мораес еще успеет положить свои голы и динамо и псевдоднепру
    жаль, что остальным не успеет...
    Ссылка
    gontik78
    online
    gontik78, 08.12.2021 20:31
    0
    MaD_крот, 08.12.2021 20:03
    Это отлично успеет ещё позабивать в 2022 за шахтёр ,и кубок поднять над головой и золотые медали получить за чемпионат ,а может и дальше продлят, если норм будет себя показывать удачи мы в тебя верим
    Что оно может поднять над головой🗯🕳
    Ссылка
    FunnyCat_____
    FunnyCat_____, 08.12.2021 20:29
    0
    Продлевали под трек Газманова « Путана - Путана - Путана»
    Ссылка
    OKs100
    OKs100, 08.12.2021 20:25
    0
    А как же Минай? На его так рассчитывали...
    Ссылка
    xxxxxxxxxxxxххх
    xxxxxxxxxxxxххх, 08.12.2021 20:20
    0
    Хе-хе..)
    Ссылка
    pricolist
    pricolist, 08.12.2021 20:02
    0
    Не может быть, с чего вдруг? У Шахтера ведь не травмирован основной форвард. Нашим инсайдерам верить такое себе занятие
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 08.12.2021 20:19 (изменен)
    -1
    MaD_крот, 08.12.2021 20:03
    Это отлично успеет ещё позабивать в 2022 за шахтёр ,и кубок поднять над головой и золотые медали получить за чемпионат ,а может и дальше продлят, если норм будет себя показывать удачи мы в тебя верим
    Воу Воу Воу тормози Макс
    А то уже столько всего на себя одел, что можно от такого веса уйти под лёд
    Ссылка
    Орлов Михаил
    Орлов Михаил, 08.12.2021 20:17
    -1
    Сели, пукнули и сьели лимон...
    Ссылка
    avk2307
    avk2307, 08.12.2021 19:48
    -2
    пол года еще .восстановится после травмы и прощальный матч в апреле на олимпийском сыграет путана и домой в страну Бразилию.
    Надеюсь в сборную его Петраков не вернет
    Ссылка
    -smart--Forever
    -smart--Forever, 08.12.2021 19:59 (изменен)
    -4
    savant, 08.12.2021 19:56
    И в какую лужу сели инсайдеры?! продлил на пол года просто чтоб сезон доиграть, можно подумать он на 3 года контракт продлил...
    Факт в продлении контракта. И не важно - это пол года или пять лет. Ведь журналюги утверждали, что Мораес практически ушёл из Шахты и что матч с Алексашками - последний Отсюда и вывод редакции о том что Цыганык просто пукал в лужу
    Ссылка
    AK.228
    AK.228, 08.12.2021 19:48
    -4
    Отлично, он ещё забьет и не раз.... Цыганык реально да..н
    Ссылка
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