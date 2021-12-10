Заря сыграла вничью, Мотор проиграл аутсайдеру, Селезнев снова оскандалился

Главные новости за 9 декабря на Sport.ua

  • 10.12.2021 01:34
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Заря сыграла вничью, Мотор проиграл аутсайдеру, Селезнев снова оскандалился
© ФК Заря Луганск

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 9 декабря.

1. 6-й тур Лиги конференций. Заря заняла третье место. Кто пробился в весну? 9 декабря прошли матчи 6-го тура группового этапа Лиги конференций.

2. Было близко. Заря не смогла удержать победу в матче с Буде-Глимт. Автогол Вернидуба помог норвежскому клубу зацепиться за ничью.

3. Аутсайдер оказался сильнее. Мотор на выезде уступил бухарестскому Динамо. Последний матч перед перерывом выиграть не удалось.

4. Яремчук и еще 4 игрока атаки, которыми зимой может усилиться Барселона. Команде Хави обязательно нужно наращивать результативность.

5. Хохфильцен-2021. Кто заменил сестер Семеренко и Меркушину на Кубке мира? Денис Шаховец анонсирует третий этап Кубка мира олимпийского сезона-2021/22.

6. ВИДЕО. Да я тебе таких лещей надаю! Селезнев с матами угрожал журналисту. Андрей Сенькив выложил запись разговоров с форвардом и обратился в полицию.

7. Бойня фанатов Бенфики и Динамо в Лиссабоне: 12 раненых, 54 арестованных. Накануне в столице Португалии был «жаркий» околофутбольный вечер.

8. Большой камбэк. Украина U-20 отыгралась и победила Венгрию в овертайме. Украинцы отыгрались с 1:4 и 2:5.

9. ОФИЦИАЛЬНО: Шахтер продлил контракт с Аланом Патриком. Новое соглашение с бразильским хавбеком рассчитано до 2025 года.

10. Серебряная точка. В Киеве завершился юниорский ЧМ-2021 по прыжкам в воду. Анна Арнаутова и Ксения Байло заняли второе место в дуэте на 3-м трамплине.

Источник — Sport.ua

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