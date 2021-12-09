Яремчук и еще 4 игрока атаки, которыми зимой может усилиться Барселона

Нынешний сезон, вероятно, не станет одним из успешнейших в истории «Барселоны». Команда, которую летом покинул ее многолетний лидер Лионель Месси, со скрипом начала свой путь как в чемпионате Испании, так и в Лиге чемпионов, и в итоге, не дойдя даже до середины пути, лишилась своего предводителя – Рональд Куман был отправлен в отставку с поста главного тренера, а на его место назначен легендарный Хави, трудившийся в последние годы в катарском «Аль-Садде».

41-летнему специалисту досталось откровенно проблемное наследство. Хуже всего то, что «Барселона», которая всегда славилась качеством своих атак, ныне испытывает с этим вопросом серьезные проблемы. Судите сами: в 15 поединках Ла Лиги «блаугранас» забили 23 мяча, и это лишь седьмой показатель в чемпионате. Больше каталонцев в ворота соперников наколотили не только «Реал» (37) и «Атлетико» (27), но и «Бетис» (26), «Севилья» (25), «Валенсия» (24) и даже «Райо Вальекано» (24).

При этом, по показателю ожидаемых голов (24,94xG) «Барселона» третья в Ла Лиге после «Реала» и «Бетиса», а по среднему xG удара, так и вовсе лидирует – 0,14. Иными словами, каталонцы по-прежнему неплохо создают опасность у ворот оппонентов, но вот с «финальной точкой» у них наблюдаются проблемы. Именно поэтому уже в январе, как ожидается, «Барселона» выйдет на трансферный рынок, чтобы помочь Хави решить столь непростой вопрос. Кого могут подписать каталонцы, учитывая их непростую финансовую ситуацию? Попробуем проанализировать последние наиболее резонансные слухи…

Ферран ТОРРЕС

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Одним из наиболее вероятных январских трансферов «Барселоны» станет 21-летний правый вингер «Манчестер Сити» Ферран Торрес. Целый ряд европейских источников сообщает, что воспитанник «Валенсии» уже согласовал с каталонцами 5-летний контракт, и готов перебраться на «Камп Ноу» уже в январе, если клубы договорятся друг с другом по сумме отступных, так как контракт испанца с «горожанами» рассчитан до лета 2025 года.

Ферран Торрес перешел в «Манчестер Сити» летом минувшего года из «Валенсии» за 28 миллионов евро, а ныне его оценочная стоимость на Transfermarkt составляет 50 миллионов. Очевидно, что это очень высокая сумма для «Барселоны», и поговаривают, что каталонцы попробуют ее снизить за счет включения в сделку своих футболистов. В частности, есть вариант с Усманом Дембеле, но пока непонятно, как к нему отнесутся в «Манчестер Сити».

Сам Ферран Торрес, по слухам, уже переговорил с Хосепом Гвардиолой, попросив коуча «Манчестер Сити» отпустить его в Испанию. Более того, по согласованному контракту с «Барселоной» вингер будет получать даже меньше, чем в Англии – вот уж по-настоящему выбор сердцем…

Эдинсон КАВАНИ

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С лета 2020 года Эдинсон Кавани выступает за «Манчестер Юнайтед», однако возвращение на «Олд Траффорд» Криштиану Роналду делает игровые перспективы уругвайца в стане «красных дьяволов» очень и очень призрачными. Самого 34-летнего бомбардира также не устраивает банальное просиживание на «банке» с регулярной выплатой зарплаты. Кавани хочет играть, получать радость от футбола и того, что у него получается лучше всего – забитых мячей.

В то же время в «Барселоне» внезапно возникла проблема с центрфорвардом: из-за проблем с сердцем у Серхио Агуэро, который, по слухам, даже может объявить о завершении карьеры. Поэтому неудивительно, что Хави очень заинтересован в подписании замены для аргентинца уже в январе. Кавани видится едва ли не идеальным вариантом – опытный, результативный, мотивированный и относительно недорогой.

Последний фактор зиждется не только на том, что Эдинсон не слишком-то и нужен «Манчестер Юнайтед», но и на скором окончании срока контракта Кавани с «красными дьяволами». Нынешняя сделка уругвайца истекает летом 2022 года, хотя «Барселона», если хоть немного доверять английским таблоидам, готова форсировать события, и договариваться с «Юнайтед» уже сейчас, причем предлагая взамен Филиппе Коутиньо. Последний ныне чрезмерно дорого обходится бюджету каталонцев, из-за чего подобный слух не выглядит настолько диким, как может показаться на первый взгляд.

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Карим АДЕЙЕМИ

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19-летний центрфорвард «Зальцбурга» Карим Адейеми, который несколько месяцев назад дебютировал в составе национальной сборной Германии, является одним из наиболее лакомых вариантов для топ-клубов на трансферном рынке. В 16 матчах австрийской Бундеслиги-2021/22 талантливый нападающий отличился 11 забитыми мячами, и ныне заполучить его хотят многие.

Поговаривают, что «Барселона» уже сделала конкретный шаг в направлении трансфера Адейеми – предложила «Зальцбургу» 40 миллионов евро. Ключевым оппонентом «блаугранас» ныне считается дортмундская «Боруссия», которая уже сейчас озадачена поиском преемника для Эрлинга Холанда. Несмотря на то, что каталонцы готовы заплатить за Адейеми больше, именно «черно-желтые» считаются фаворитами в борьбе за нападающего, так как готовы предоставить тому больше игрового времени.

Кроме того, стоит понимать, что «Барселона» не сможет до бесконечности поднимать сумму по Адейеми, если на молодого нападающего внезапно отыщется более богатый, нежели «Боруссия» Дортмунд, покупатель. Перебить предложения условных «Манчестер Юнайтед», «Челси» или «Баварии» нынешняя «Барселона» вряд ли сможет, да и это видится нецелесообразным на данном этапе.

Артур КАБРАЛ

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23-летний воспитанник академии «Сеары» Артур Кабрал перебрался в Европу еще летом 2019 года. Сперва швейцарский «Базель» взял форварда в аренду, а спустя год выкупил его контракт за 6 миллионов евро. Кабрал с ходу поразил своей результативностью: в частности, в первом сезоне в чемпионате Швейцарии он забил 14 мячей в 26 матчах, во втором – 18 мячей в 33 матчах, а в третьем, который разыгрывается нынче, на счету бразильца уже 14 голов в 15 поединках! Всего же во всех турнирах к настоящему моменту Кабрал имеет 33 результативных действия (25 голов и 8 ассистов) в 26 матчах.

Такие показатели результативности, безусловно, привлекают к Кабралу внимание более топовых, нежели «Базель», клубов. Возможно, для «Барселоны» этот форвард не выглядит подходящим вариантом, но это лишь имиджевая оценка потенциальной сделки. С точки зрения эффективности работы на поле Кабрал вполне отвечает тем критериям, которые выдвигаются к потенциальным новобранцам в «Барселоне».

Более того, оценочная стоимость Кабрала составляет 15 миллионов евро, а это уже та сумма, которую «Барселона» сможет себе позволить без особых проблем. Очевидно, что Хави также весьма благосклонно относится к возможности подписания бразильца, так как по некоторым данным коуч «блаугранас» уже одобрил эту сделку.

Роман ЯРЕМЧУК

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26-летний украинский центрфорвард Роман Яремчук летом нынешнего года сменил бельгийский «Гент» на португальскую «Бенфику». Лиссабонцы заплатили за игрока сборной Украины 17 миллионов евро, и тот в целом неплохо стартовал, отличившись 4 забитыми мячами в 5 стартовых поединках в рамках португальской Примейры. Однако затем Роман сдал, и начал проигрывать конкуренцию.

Тем удивительнее было прочитать в испанском издании Diario Gol об интересе к Яремчуку со стороны «Барселоны». Что правда, источник подал информацию весьма аккуратно – мол, каталонцы изначально присматривались к Дарвину Нуньесу, а когда поняли, что его трансфер не потянут экономически, сфокусировались на куда более дешевом Яремчуке. При этом, в украинце Лапорту и скаутов «Барселоны» привлекает хорошая антропометрия, объединенная с неплохой скоростью и техникой обращения с мячом. За счет этого потенциальная покупка Романа способна добавить вариативности атакам «блаугранас», чего тем нынче очень не хватает.

Впрочем, первоисточник новости подчеркивал, что Хави пока не уверен насчет целесообразности покупки Яремчука, из-за чего «Барселона» не ставит украинца вверх своего трансферного шорт-листа. А несколько дней спустя журналист Сантьяго Овалье и вовсе заявил, что каталонцам украинец из «Бенфики» не нужен и не интересен. Впрочем, если к Яремчуку уже присматривались, то вполне возможно, что в январе «Барселоне» придется еще вернутся и к этому варианту. Он весьма качественный, относительно недорогой и потенциально договороспособный. Кто-то сейчас ехидно улыбнулся? Тогда вспомните случай с Мартином Брейтуэйтом, и сразу же осознаете, что на современном трансферном рынке возможно практически все…