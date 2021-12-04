Барселона готова включить Коутиньо в сделку по трансферу Кавани

«Барселона» решительно настроена усилить свой состав нападающим «Манчестер Юнайтед» Эдинсоном Кавани.
Ранее сообщалось, что каталонцы готовы подписать игрока летом, когда у него завершится контракт с МЮ, но также существует вероятность трансфера игрока в зимнее окно.
Как утверждает The Sun, «Барселона» готова включить в сделку игрока своей команды Филиппе Коутиньо.
Сине-гранатовые хотели бы разгрузить таким образом свой зарплатный бюджет, а также снизить сумму трансфера Кавани.
В текущем сезоне Эдинсон провел за «Манчестер Юнайтед» 8 матчей во всех турнирах, где забил один гол. Футболист сыграл всего 274 минуты.
Коутиньо провел 13 матчей за «Барселону» и забил 2 мяча.
Источник — The Sun
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