Барселона готова включить Коутиньо в сделку по трансферу Кавани

Каталонцы готовы провернуть обмен

  • 04.12.2021 14:31
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Барселона готова включить Коутиньо в сделку по трансферу Кавани
© Getty Images/Global Images Ukraine. Эдинсон Кавани

«Барселона» решительно настроена усилить свой состав нападающим «Манчестер Юнайтед» Эдинсоном Кавани.

Ранее сообщалось, что каталонцы готовы подписать игрока летом, когда у него завершится контракт с МЮ, но также существует вероятность трансфера игрока в зимнее окно.

Как утверждает The Sun, «Барселона» готова включить в сделку игрока своей команды Филиппе Коутиньо.

Сине-гранатовые хотели бы разгрузить таким образом свой зарплатный бюджет, а также снизить сумму трансфера Кавани.

В текущем сезоне Эдинсон провел за «Манчестер Юнайтед» 8 матчей во всех турнирах, где забил один гол. Футболист сыграл всего 274 минуты.

Коутиньо провел 13 матчей за «Барселону» и забил 2 мяча.

Источник — The Sun

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