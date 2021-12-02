Вперед, в Барселону! Форвард Манчестер Юнайтед хочет переехать в Испанию

34-летний уругвайский форвард «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани хочет продолжить карьеру в каталонской «Барселоне».

Футболист станет свободным агентом летом 2022 года. Сразу после этого он сможет присоединиться к «блаугранас». Кавани может перейти в «Барселону» и в январе, но наиболее вероятно, что футболист все же закончит сезон в «Манчестер Юнайтед».

Кавани защищает цвета «Манчестер Юнайтед» после перехода из парижского ПСЖ в октябре 2020 года в качестве свободного агента. В текущем сезоне Эдинсон провел за «Манчестер Юнайтед» 8 матчей во всех турнирах, где забил один гол. Футболист сыграл всего 274 минуты.

Ориентировочная стоимость игрока составляет €6 миллионов.