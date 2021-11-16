Барселона дает 40 млн евро за форварда Зальцбурга Адейеми

19-летний немец может оказаться в Ла Лиге

  • 16.11.2021 13:03
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  • 1 комментарий
Барселона дает 40 млн евро за форварда Зальцбурга Адейеми
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Барселона» в ближайшее время собирается усилить состав молодым нападающим «Зальцбурга» Каримом Адейеми.

Как сообщает источник, каталонский клуб предлагает за 19-летнего немца 40 миллионов евро. Также на Адейми претендует дортмундская «Боруссия».

Отмечается, что «Боруссия» является фаворитом в борьбе за Адейеми, несмотря на то что предложение «Барселоны» выгоднее в финансовом плане.

В этом сезоне Адейеми провел 22 матча за «Зальцбург», забил 15 мячей и отдал 2 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Барселона» собирается подписать Аспиликуэту.

Источник — Sport1

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    zhyr
    zhyr, 16.11.2021 13:15
    0
    А як же максимум 10 млн на трансфери?
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