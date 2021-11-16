Барселона дает 40 млн евро за форварда Зальцбурга Адейеми

«Барселона» в ближайшее время собирается усилить состав молодым нападающим «Зальцбурга» Каримом Адейеми.

Как сообщает источник, каталонский клуб предлагает за 19-летнего немца 40 миллионов евро. Также на Адейми претендует дортмундская «Боруссия».

Отмечается, что «Боруссия» является фаворитом в борьбе за Адейеми, несмотря на то что предложение «Барселоны» выгоднее в финансовом плане.

В этом сезоне Адейеми провел 22 матча за «Зальцбург», забил 15 мячей и отдал 2 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Барселона» собирается подписать Аспиликуэту.