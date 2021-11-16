Барселона собирается подписать Аспиликуэту

«Барселона» с приходом Хави на пост главного тренера собирается существенно усилить состав.
Как сообщает источник, каталонский клуб намерен подписать защитника «Челси» Сесара Аспиликуэту.
У игрока летом заканчивается контракт с «синими», поэтому каталонцы внимательно мониторят обстановку. Зимой «Барса» хочет начать переговоры с 32-летним футболистом.
В этом сезоне Аспиликуэта сыграл 12 матчей за «Челси».
Ранее сообщалось, что «Барселона» намерена подписать Рахима Стерлинга.
Источник — ESPN
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