Барселона собирается подписать Аспиликуэту

Каталонский клуб хочет усилиться защитником «Челси»

  • 16.11.2021 05:14
  • 148 просмотров
  • 1 комментарий
Барселона собирается подписать Аспиликуэту
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Барселона» с приходом Хави на пост главного тренера собирается существенно усилить состав.

Как сообщает источник, каталонский клуб намерен подписать защитника «Челси» Сесара Аспиликуэту.

У игрока летом заканчивается контракт с «синими», поэтому каталонцы внимательно мониторят обстановку. Зимой «Барса» хочет начать переговоры с 32-летним футболистом.

В этом сезоне Аспиликуэта сыграл 12 матчей за «Челси».

Ранее сообщалось, что «Барселона» намерена подписать Рахима Стерлинга.

Источник — ESPN

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Вадим Олейник
    Вадим Олейник, 16.11.2021 05:41
    0
    какой бред, там есть Алвес и Дест
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