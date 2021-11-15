Барселона продолжает интересоваться Стерлингом

Английский футболист может перейти в каталонский клуб

  • 15.11.2021 11:44
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Барселона продолжает интересоваться Стерлингом
© Getty Images/Global Images Ukraine

Каталонская «Барселона» продолжает активно интересоваться 26-летним английским вингером «Манчестер Сити» Рахимом Стерлингом.

Руководство «Барселоны» уже обсудило экономические детали, необходимые для подписания контракта. Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» готов продать своего футболиста за €53 миллиона.

Стерлинг перешел в «Манчестер Сити» из «Ливерпуля» летом 2015 года за €63,7 миллиона. В текущем сезоне игрок провел за английскую команду 15 матчей во всех турнирах, где забил два гола и отдал две результативные передачи.

Контракт Рахима с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2023 года. Ориентировочная стоимость игрока составляет €90 миллионов.

Источник — Sky Sports

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