Манчестер Сити повесил ценник на Стерлинга

Английский «Манчестер Сити» назвал цену на 26-летнего вингера Рахима Стерлинга.

«Горожане» готовы продать футболиста за €53 миллиона уже этой зимой. Ранее сообщалось, что футболистом активно интересовалась каталонская «Барселона».

Стерлинг перешел в «Манчестер Сити» из «Ливерпуля» летом 2015 года за €63,7 миллиона. В текущем сезоне игрок провел за английскую команду 12 матчей во всех турнирах, где забил один гол и отдал две результативные передачи.

Контракт Рахима с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2023 года. Ориентировочная стоимость игрока составляет €90 миллионов.