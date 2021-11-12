Манчестер Сити повесил ценник на Стерлинга

Английский клуб готов расстаться с футболистом за €53 миллиона

  • 12.11.2021 10:10
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Манчестер Сити повесил ценник на Стерлинга
© Getty Images/Global Images Ukraine

Английский «Манчестер Сити» назвал цену на 26-летнего вингера Рахима Стерлинга.

«Горожане» готовы продать футболиста за €53 миллиона уже этой зимой. Ранее сообщалось, что футболистом активно интересовалась каталонская «Барселона».

Стерлинг перешел в «Манчестер Сити» из «Ливерпуля» летом 2015 года за €63,7 миллиона. В текущем сезоне игрок провел за английскую команду 12 матчей во всех турнирах, где забил один гол и отдал две результативные передачи.

Контракт Рахима с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2023 года. Ориентировочная стоимость игрока составляет €90 миллионов.

Источник — Metro

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