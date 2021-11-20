Агуэро объявит о завершении карьеры. У игрока проблемы с сердцем

Известный форвард на поле, скорее всего, не вернется

  • 20.11.2021 19:50
  • 1097 просмотров
  • 6 комментариев
Агуэро объявит о завершении карьеры. У игрока проблемы с сердцем
© Getty Images/Global Images Ukraine

По информации испанских СМИ, форвард «Барселоны» Серхио Агуэро принял решение завершить карьеру. Сообщается, что на следующей неделе должна состояться прощальная пресс-конференция игрока.

Агуэро в одном из недавних матчей Ла Лиги стало плохо, а обследование показало, что у аргентинца проблемы с сердцем.

Сам Серхио ранее отрицал информацию о том, что он точно завершает карьеру, но в Испании уверены, что последние медицинские результаты убедили его закончить с футболом.

33-летний Агуэро летом перебрался в Барселону из «Манчестер Сити».

Источник — AS

(13 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Михаил Степанов
    Михаил Степанов, 20.11.2021 20:04
    +1
    Здоров'я!
    Ссылка
    --smart--Forever--
    online
    --smart--Forever--, 20.11.2021 20:14
    0
    iProJe, 20.11.2021 20:08
    ну учитывая, что они все футболисты, то пичкают они друг дружку писюнамы
    Ссылка
    alefteev77
    online
    alefteev77, 20.11.2021 20:14
    0
    Кстати возможно последствия вакцинации от корона-вируса. Вакцины как раз дают осложнения на сердечно-сосудистую систему человека.
    Ссылка
    iProJe
    iProJe, 20.11.2021 20:08
    0
    --smart--Forever--, 20.11.2021 20:04
    В 33 года и проблемы с сердцем??
    По любому посадил сердечко какой-то химией. Чем их пичкал Гвардиола в Манчестере Сити остаётся только догадываться??
    ну учитывая, что они все футболисты, то пичкают они друг дружку писюнамы
    Ссылка
    cooperchack
    cooperchack, 20.11.2021 20:07
    0
    Жаль, хороший игрок.
    Ссылка
    --smart--Forever--
    online
    --smart--Forever--, 20.11.2021 20:04
    -3
    В 33 года и проблемы с сердцем??
    По любому посадил сердечко какой-то химией. Чем их пичкал Гвардиола в Манчестере Сити остаётся только догадываться??
    Ссылка
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