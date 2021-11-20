Агуэро объявит о завершении карьеры. У игрока проблемы с сердцем

По информации испанских СМИ, форвард «Барселоны» Серхио Агуэро принял решение завершить карьеру. Сообщается, что на следующей неделе должна состояться прощальная пресс-конференция игрока.

Агуэро в одном из недавних матчей Ла Лиги стало плохо, а обследование показало, что у аргентинца проблемы с сердцем.

Сам Серхио ранее отрицал информацию о том, что он точно завершает карьеру, но в Испании уверены, что последние медицинские результаты убедили его закончить с футболом.

33-летний Агуэро летом перебрался в Барселону из «Манчестер Сити».