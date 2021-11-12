Агуэро прокомментировал возможное завершение карьеры

33-летний аргентинец пока проходит обследования

  • 12.11.2021 17:41
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Агуэро прокомментировал возможное завершение карьеры
© Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро прокомментировал состояние своего здоровья.
 
«Учитывая все слухи, я сообщаю, что следую предписаниям клубных врачей, прохожу обследования и лечусь. Посмотрим на прогресс в течение 90 дней. Всегда настроен позитивно», – написал Агуэро в твиттере.
 
Ранее сообщалось, что 33-летний аргентинский нападающий может завершить карьеру из-за проблем со здоровьем. У Агуэро есть серьезные проблемы с сердцем. 
 
Агуэро перешел в «Барселону» из «Манчестер Сити» летом 2021 года в качестве свободного агента. В текущем сезоне форвард провел за «блаугранас» 5 матчей во всех турнирах, где забил один гол.

Источник — Twitter

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