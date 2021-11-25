Хави дал зеленый свет. Барселона нацелилась на бомбардира Базеля

Главный тренер «Барселоны» Хави дал добро на подписание 23-летнего бразильского форварда «Базеля» Артура Кабрала.
Каталонский клуб давно наблюдает за футболистом. Бывший игрок «Барселоны» Деку, который недавно присоединился к команде, отвечающей за комплектацию клуба, уже провел предварительные переговоры с агентом Кабрала.
Артур защищает цвета «Базеля» с лета 2020 года после перехода из «Палмейраса» за €6 миллионов. В текущем сезоне Кабрал провел за «Базель» 24 матча во всех турнирах, где забил 23 мяча и отдал 8 результативных передач. Контракт игрока с «Базелем» рассчитан до лета 2023 года.
Трансфер обойдется «Барселоне» в €12-15 миллионов.
Источник — Goal.com
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