Источник: Барселона никогда не интересовалась Яремчуком

Испанская «Барселона» никогда не интересовалась нападающим «Бенфики» Романом Яремчуком, сообщил журналист издания Cadena SER Сантьяго Овалье.

Сине-гранатовые не рассматривают вариант с подписанием форвард сборной Украины. Информация об интересе «Барсы» к Роману Яремчуку не соответствует действительности.

Фамилия форварда сборной Украины никогда не фигурировала в списке потенциальных усилений каталонского клуба, несмотря на сообщение издания Diario Gol.

Украинец провел за «Бенфику» в текущем сезоне провел во всех турнирах 18 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 4 ассиста. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2026 года. Transfermarkt оценивает возможный трансфер игрока в 17,5 млн евро.