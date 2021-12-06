Источник: Барселона никогда не интересовалась Яремчуком

Информация об интересе «Барсы» к форварду не соответствует действительности

  • 06.12.2021 00:48
  • 122 просмотра
  • 2 комментария
Источник: Барселона никогда не интересовалась Яремчуком
© Бенфика. Роман Яремчук

Испанская «Барселона» никогда не интересовалась нападающим «Бенфики» Романом Яремчуком, сообщил журналист издания Cadena SER Сантьяго Овалье.

Сине-гранатовые не рассматривают вариант с подписанием форвард сборной Украины. Информация об интересе «Барсы» к Роману Яремчуку не соответствует действительности.

Фамилия форварда сборной Украины никогда не фигурировала в списке потенциальных усилений каталонского клуба, несмотря на сообщение издания Diario Gol.

Украинец провел за «Бенфику» в текущем сезоне провел во всех турнирах 18 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 4 ассиста. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2026 года. Transfermarkt оценивает возможный трансфер игрока в 17,5 млн евро.

 

Источник — Футбол 24

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    temamx2727
    temamx2727, 06.12.2021 01:00
    +1
    Та ну ладно, гоните..
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    nivava
    nivava, 06.12.2021 01:07
    0
    Завтра заинтересуются.
    А будет поздно...
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