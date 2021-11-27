Барселона и Ман Сити могут совершить обмен Дембеле на Торреса

«Барселона» и «Манчестер Сити» продолжают переговоры по трансферу хавбека Феррана Торреса.

Каталонский клуб намерен усилиться полузащитником в зимнее трансферное окно. «Горожане» хотят получить за своего футболиста 70 млн евро. «Барселона» готова включить в сделку своего форварда Усмана Дембеле.

Контракт Дембеле с «Барселоной» рассчитан до 30 июня 2022 года.

Дембеле 24 года, в нынешнем сезоне он принял участие в двух матчах Лиги чемпионов, в которых не отметился результативными действиями. Футболист пропустил старт сезона-2021/22 из-за травмы.