Барселона и Ман Сити могут совершить обмен Дембеле на Торреса

Каталонский клуб решительно настроен на трансфер хавбека «горожан»

  • 27.11.2021 14:30
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Барселона и Ман Сити могут совершить обмен Дембеле на Торреса
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Барселона» и «Манчестер Сити» продолжают переговоры по трансферу хавбека Феррана Торреса.

Каталонский клуб намерен усилиться полузащитником в зимнее трансферное окно. «Горожане» хотят получить за своего футболиста 70 млн евро. «Барселона» готова включить в сделку своего форварда Усмана Дембеле.

Контракт Дембеле с «Барселоной» рассчитан до 30 июня 2022 года.

Дембеле 24 года, в нынешнем сезоне он принял участие в двух матчах Лиги чемпионов, в которых не отметился результативными действиями. Футболист пропустил старт сезона-2021/22 из-за травмы.

Источник — AS

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