6-й тур Лиги конференций. Заря заняла третье место. Кто пробился в весну?

9 декабря прошли матчи 6-го тура группового этапа Лиги конференций.

Луганская «Заря» сыграла вничью с норвежским «Буде-Глимт» (1:1) и заняла третье место (7 очков). А выиграла группу итальянская «Рома» (13 баллов), победив в гостях ЦСКА из Софии (3:2) и опередив норвежцев (у которых 12 пунктов).

Команды, которые заняли в группах первое место, вышли сразу в 1/8 финала ЛК. Те, кто закончил групповой раунд на втором месте, будут играть в 1/16 финала с обладателями третьих мест в Лиге Европы.

Напомним, Украина осталась весной без еврокубков. Впервые с сезона 2007/08 ни одна украинская команда не будет участвовать в весенней стадии еврокубков.

Информация о поединках оперативно обновляется в матч-центре Sport.ua.

Лига конференций 2021/22

6-й тур, 9 декабря

19:45. Первый блок матчей

АЗ Алкмар (Нидерланды) – Рандерс (Дания) – 1:0

(Нидерланды) – Рандерс (Дания) – 1:0 Алашкерт (Армения) – Маккаби Тель-Авив (Израиль) – 1:1

Гент (Бельгия) – Флора (Эстония) – 1:0

(Бельгия) – Флора (Эстония) – 1:0 Заря (Украина) – Буде-Глимт (Норвегия) – 1:1

ЛАСК (Австрия) – ХИК (Финляндия) – 3:0

(Австрия) – ХИК (Финляндия) – 3:0 Партизан (Сербия) – Анортосис (Кипр) – 1:1

ЦСКА София (Болгария) – Рома (Италия) – 2:3

(Италия) – 2:3 ЧФР Клуж (Румыния) – Яблонец (Чехия) – 2:0

22:00. Второй блок матчей

Базель (Швейцария) – Карабах (Азербайджан)

Витесс (Нидерланды) – Мура (Словения)

Копенгаген (Дания) – Слован Братислава (Словакия)

Омония (Кипр) – Кайрат Алматы (Казахстан)

ПАОК (Греция) – Линкольн Ред Импс (Гибралтар)

Унион Берлин (Германия) – Славия Прага (Чехия)

Фейеноорд (Нидерланды) – Маккаби Хайфа (Израиль)

Тоттенхэм (Англия) – Ренн (Франция) – матч перенесен

Турнирные таблицы ЛК