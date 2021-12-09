6-й тур Лиги конференций. Заря заняла третье место. Кто пробился в весну?

9 декабря прошли матчи 6-го тура группового этапа Лиги конференций

  • 09.12.2021 21:53
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  • 1 комментарий
6-й тур Лиги конференций. Заря заняла третье место. Кто пробился в весну?
© ФК Заря Луганск. Виктор Скрипник

9 декабря прошли матчи 6-го тура группового этапа Лиги конференций.

Луганская «Заря» сыграла вничью с норвежским «Буде-Глимт» (1:1) и заняла третье место (7 очков). А выиграла группу итальянская «Рома» (13 баллов), победив в гостях ЦСКА из Софии (3:2) и опередив норвежцев (у которых 12 пунктов).

Команды, которые заняли в группах первое место, вышли сразу в 1/8 финала ЛК. Те, кто закончил групповой раунд на втором месте, будут играть в 1/16 финала с обладателями третьих мест в Лиге Европы.

Напомним, Украина осталась весной без еврокубков. Впервые с сезона 2007/08 ни одна украинская команда не будет участвовать в весенней стадии еврокубков.

Лига конференций 2021/22

6-й тур, 9 декабря

19:45. Первый блок матчей

  • АЗ Алкмар (Нидерланды) – Рандерс (Дания) – 1:0
  • Алашкерт (Армения) – Маккаби Тель-Авив (Израиль) – 1:1
  • Гент (Бельгия) – Флора (Эстония) – 1:0
  • Заря (Украина) – Буде-Глимт (Норвегия) – 1:1
  • ЛАСК (Австрия) – ХИК (Финляндия) – 3:0
  • Партизан (Сербия) – Анортосис (Кипр) – 1:1
  • ЦСКА София (Болгария) – Рома (Италия) – 2:3
  • ЧФР Клуж (Румыния) – Яблонец (Чехия) – 2:0

22:00. Второй блок матчей

  • Базель (Швейцария) – Карабах (Азербайджан)
  • Витесс (Нидерланды) – Мура (Словения)
  • Копенгаген (Дания) – Слован Братислава (Словакия)
  • Омония (Кипр) – Кайрат Алматы (Казахстан)
  • ПАОК (Греция) – Линкольн Ред Импс (Гибралтар)
  • Унион Берлин (Германия) – Славия Прага (Чехия)
  • Фейеноорд (Нидерланды) – Маккаби Хайфа (Израиль)
  • Тоттенхэм (Англия) – Ренн (Франция) – матч перенесен

Турнирные таблицы ЛК

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Sergey.Kharkiv
    Sergey.Kharkiv, 09.12.2021 22:02
    0
    Заря Луганск выходи т в Украинскую Премьер Лигу и Кубок Украины с чем мы её поздравим
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