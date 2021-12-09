6-й тур Лиги конференций. Заря заняла третье место. Кто пробился в весну?

9 декабря прошли матчи 6-го тура группового этапа Лиги конференций.
Луганская «Заря» сыграла вничью с норвежским «Буде-Глимт» (1:1) и заняла третье место (7 очков). А выиграла группу итальянская «Рома» (13 баллов), победив в гостях ЦСКА из Софии (3:2) и опередив норвежцев (у которых 12 пунктов).
Команды, которые заняли в группах первое место, вышли сразу в 1/8 финала ЛК. Те, кто закончил групповой раунд на втором месте, будут играть в 1/16 финала с обладателями третьих мест в Лиге Европы.
Напомним, Украина осталась весной без еврокубков. Впервые с сезона 2007/08 ни одна украинская команда не будет участвовать в весенней стадии еврокубков.
- Информация о поединках оперативно обновляется в матч-центре Sport.ua.
Лига конференций 2021/22
6-й тур, 9 декабря
19:45. Первый блок матчей
- АЗ Алкмар (Нидерланды) – Рандерс (Дания) – 1:0
- Алашкерт (Армения) – Маккаби Тель-Авив (Израиль) – 1:1
- Гент (Бельгия) – Флора (Эстония) – 1:0
- Заря (Украина) – Буде-Глимт (Норвегия) – 1:1
- ЛАСК (Австрия) – ХИК (Финляндия) – 3:0
- Партизан (Сербия) – Анортосис (Кипр) – 1:1
- ЦСКА София (Болгария) – Рома (Италия) – 2:3
- ЧФР Клуж (Румыния) – Яблонец (Чехия) – 2:0
22:00. Второй блок матчей
- Базель (Швейцария) – Карабах (Азербайджан)
- Витесс (Нидерланды) – Мура (Словения)
- Копенгаген (Дания) – Слован Братислава (Словакия)
- Омония (Кипр) – Кайрат Алматы (Казахстан)
- ПАОК (Греция) – Линкольн Ред Импс (Гибралтар)
- Унион Берлин (Германия) – Славия Прага (Чехия)
- Фейеноорд (Нидерланды) – Маккаби Хайфа (Израиль)
- Тоттенхэм (Англия) – Ренн (Франция) – матч перенесен
Источник — Sport.ua
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