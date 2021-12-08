Что случилось? Матч Тоттенхэма в Лиге конференций не состоится в четверг

Матч Лиги конференций между английским «Тоттенхэмом» и французским «Ренном» не состоится в четверг, 7 декабря.
О переносе важной игры сообщил официальный сайт клуба из Лондона. Дело в том, что зафиксировано нескольких случаев заражения коронавирусом в клубе.
«Шпоры» ведут борьбу за второе место и выход в весеннюю стадию турнира.
Лига конференций. Группа G
Источник — ФК Тоттенхэм
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