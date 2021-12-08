Тоттенхэм
0 : 0
Ренн
09.12.2021 22:00   ТВ-трансляция: 

Что случилось? Матч Тоттенхэма в Лиге конференций не состоится в четверг

Зафиксировано нескольких случаев заражения коронавирусом в английском клубе

  • 08.12.2021 23:33
  • 3233 просмотра
  • 2 комментария
Что случилось? Матч Тоттенхэма в Лиге конференций не состоится в четверг
© Getty Images/Global Images Ukraine

Матч Лиги конференций между английским «Тоттенхэмом» и французским «Ренном» не состоится в четверг, 7 декабря.

О переносе важной игры сообщил официальный сайт клуба из Лондона. Дело в том, что зафиксировано нескольких случаев заражения коронавирусом в клубе.

«Шпоры» ведут борьбу за второе место и выход в весеннюю стадию турнира.

Лига конференций. Группа G

 

Источник — ФК Тоттенхэм

(12 голосов)

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Комментарии
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    Михаил Степанов
    Михаил Степанов, 08.12.2021 23:47
    +9
    и что никакой врач никакого кантона не скажет свое веское слово? И не будет 0-3?!
    Ссылка
    Persian
    Persian, 09.12.2021 00:15 (изменен)
    0
    Михаил Степанов, 08.12.2021 23:47
    и что никакой врач никакого кантона не скажет свое веское слово? И не будет 0-3?!
    Тоже вспомнил. Двойные стандарты, а не европа
    Ссылка
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