УЕФА присудил Тоттенхэму техническое поражение в матче с Ренном

УЕФА вынес вердикт относительно поединка 6-го тура группового этапа Лиги конференций «Тоттенхэм» — «Ренн», который должен был состояться 9 декабря в Лондоне. Матч не был сыгран из-за вспышки коронавируса в «Тоттенхэме».

В УЕФА решили, что матч не состоялся по вине «Тоттенхэма». Лондонскому клубу присудили техническое поражение со счетом 0:3.

«Ренн» с 14-ю очками в активе занял первое место в группе. Вторым стал «Витесс» (10 очков), дальше расположились «Тоттенхэм» (7 очков) и «Мура» (3 очка). Таким образом, «Тоттенхэм» выбыл из дальнейшего розыгрыша турнира.