Тоттенхэм
0 : 3
Ренн
08.12.2021 22:00   ТВ-трансляция: 

УЕФА присудил Тоттенхэму техническое поражение в матче с Ренном

Английский клуб вылетел из Лиги конференций

  • 20.12.2021 12:34
  • 2480 просмотров
  • 4 комментария
УЕФА присудил Тоттенхэму техническое поражение в матче с Ренном
© Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Конте

УЕФА вынес вердикт относительно поединка 6-го тура группового этапа Лиги конференций «Тоттенхэм» — «Ренн», который должен был состояться 9 декабря в Лондоне. Матч не был сыгран из-за вспышки коронавируса в «Тоттенхэме».

В УЕФА решили, что матч не состоялся по вине «Тоттенхэма». Лондонскому клубу присудили техническое поражение со счетом 0:3.

«Ренн» с 14-ю очками в активе занял первое место в группе. Вторым стал «Витесс» (10 очков), дальше расположились «Тоттенхэм» (7 очков) и «Мура» (3 очка). Таким образом, «Тоттенхэм» выбыл из дальнейшего розыгрыша турнира.

Источник — УЕФА

(15 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Юрий Карпенко
    Юрий Карпенко, 20.12.2021 12:55
    +3
    Где-то мы уже такое видели
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    - * -
    - * -, 20.12.2021 12:38
    +3
    Теперь буду ещё больше болеть за Тоттенхэм - побратимов.)
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    Вадим Кузьменко
    Вадим Кузьменко, 20.12.2021 13:13
    0
    Все по делу. Сказа ведь корона не понятна везите молодежь
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    DK02
    online
    DK02, 20.12.2021 13:11
    0
    А якби не присудили, вони б прошли? 🤣🤣🤣
    Ссылка
    narytnyk
    narytnyk, 20.12.2021 13:08
    -1
    Все предсказуемо, как и желание Конте избавитса от ненужного турнира, у них приоритет топ 4
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