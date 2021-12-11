ОФИЦИАЛЬНО. Матч Тоттенхэм – Ренн не будет сыгран

Судьбу матча будет решать УЕФА

  • 11.12.2021 14:37
  • 3107 просмотров
  • 3 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Тоттенхэм – Ренн не будет сыгран
© Getty Images/Global Images Ukraine

УЕФА официально сообщила о том, что матч 6-го тура Лиги конференций «Тоттенхэм» - «Ренн», который был перенесен из-за вспышки коронавируса в составе «Шпор», так и не будет сыгран.

«Из-за вспышки COVID-19 в команде «Тоттенхэм Хотспур» в преддверии матча группового этапа Лиги конференций против «Ренна», который должен был состояться 9 декабря 2021 года в Лондоне, поединок не состоялся.

В соответствии с Приложением J к регламенту Лиги Конференций УЕФА, UEFA в сотрудничестве с двумя клубами попытался найти осуществимое решение, чтобы перенести матч и гарантировать, что групповой этап может быть завершен соответствующим образом.

К сожалению, несмотря на все усилия, не удалось найти решение, которое могло бы устраивать оба клуба. Как следствие, матч больше не может быть сыгран, и вопрос будет передан в Контрольный, этический и дисциплинарный орган УЕФА для принятия решения в соответствии с Приложением J к вышеупомянутым правилам соревнований».

Источник — УЕФА

(21 голос)

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Комментарии
Сначала:
    shwed23
    online
    shwed23, 11.12.2021 14:49
    +11
    А ось тепер цікаво. По аналогіїї з зб України шпорам має бути технарь 0-3 і виліт Тотенхема з еврокубків. Якщо цього не станется то велике питання до "кантонів" з УЕФА
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    Михаил Степанов
    Михаил Степанов, 11.12.2021 15:08
    0
    надо понимать что за район Лондона представляет некий клуб и кто за него болеет. И как сложно УЕФА "обуть" этот клуб в теже лапти что сборную Украины)))
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    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 11.12.2021 14:50
    0
    shwed23, 11.12.2021 14:49
    А ось тепер цікаво. По аналогіїї з зб України шпорам має бути технарь 0-3 і виліт Тотенхема з еврокубків. Якщо цього не станется то велике питання до "кантонів" з УЕФА
    Евролузер Конте опять вылетел с еврокубков. Эка невидаль
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