ОФИЦИАЛЬНО. Матч Тоттенхэм – Ренн не будет сыгран

УЕФА официально сообщила о том, что матч 6-го тура Лиги конференций «Тоттенхэм» - «Ренн», который был перенесен из-за вспышки коронавируса в составе «Шпор», так и не будет сыгран.

«Из-за вспышки COVID-19 в команде «Тоттенхэм Хотспур» в преддверии матча группового этапа Лиги конференций против «Ренна», который должен был состояться 9 декабря 2021 года в Лондоне, поединок не состоялся.

В соответствии с Приложением J к регламенту Лиги Конференций УЕФА, UEFA в сотрудничестве с двумя клубами попытался найти осуществимое решение, чтобы перенести матч и гарантировать, что групповой этап может быть завершен соответствующим образом.

К сожалению, несмотря на все усилия, не удалось найти решение, которое могло бы устраивать оба клуба. Как следствие, матч больше не может быть сыгран, и вопрос будет передан в Контрольный, этический и дисциплинарный орган УЕФА для принятия решения в соответствии с Приложением J к вышеупомянутым правилам соревнований».