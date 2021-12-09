Бойня фанатов Бенфики и Динамо в Лиссабоне: 12 раненых, 54 арестованных

Накануне в столице Португалии был «жаркий» околофутбольный вечер

  • 09.12.2021 11:10
  • 2557 просмотров
  • 2 комментария
Бойня фанатов Бенфики и Динамо в Лиссабоне: 12 раненых, 54 арестованных

8 декабря в Лиссабоне состоялся заключительный матч «Динамо» в рамках групповой стадии Лиги чемпионов-2021/22. Киевляне уступили «Бенфике» (0:2), и завершили свое выступление в еврокубке.

Накануне матча, как сообщает CNN Portugal, неподалеку от стадиона «Да Луш» состоялись стычки между фанатами португальского и украинского клубов

По меньшей мере 12 человек были ранены и 54 были арестованы в эту среду после ожесточенных столкновений между фанатами «Бенфики» и киевского «Динамо» в Лиссабоне.

Заместитель комиссара местной полиции Лаура Бичейро сообщила, что представители властей были вызваны на место происшествия в 19:30, чтобы попытаться разделить группы противоборствующих фанатов. Однако полиция была встречена камнями, бутылками и файерами, что вынудило стражей правопорядка прибегнуть к средствам принуждения.

В итоге 12 болельщиков были доставлены в местный госпиталь. Все они получили легкие травмы – от проблем с затрудненным дыханием до незначительных травм верхних и нижних конечностей.

Также было задержано 54 человека, которые будут в ближайшее время допрошены, чтобы полиция могла выяснить причины ожесточенных стычек между фанатами.

Кроме того, как сообщила полиция Лиссабоне, в ходе фанатских столкновений был ранен один из стражей правопорядка.

 
 
 
 

 

Источник — Sport.ua

(11 голосов)

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Комментарии
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    Tristan
    online
    Tristan, 09.12.2021 11:22 (изменен)
    -1
    пацаны едут их поддержать за сотни километров,тратят деньги,дерутся,страдают и переживают...а оно,мля, там не попадает с трёх метров в пустые ворота, там не добегает,там не стелится и не вставляет ногу....и забивает за 6 игр 1 гол...как это можно понять? Никак!
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    Юрий Карпенко
    Юрий Карпенко, 09.12.2021 11:29
    -2
    Tristan, 09.12.2021 11:22
    пацаны едут их поддержать за сотни километров,тратят деньги,дерутся,страдают и переживают...а оно,мля, там не попадает с трёх метров в пустые ворота, там не добегает,там не стелится и не вставляет ногу....и забивает за 6 игр 1 гол...как это можно понять? Никак!
    Ваши ожидания это ваши проблемы
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