Бойня фанатов Бенфики и Динамо в Лиссабоне: 12 раненых, 54 арестованных

8 декабря в Лиссабоне состоялся заключительный матч «Динамо» в рамках групповой стадии Лиги чемпионов-2021/22. Киевляне уступили «Бенфике» (0:2), и завершили свое выступление в еврокубке.

Накануне матча, как сообщает CNN Portugal, неподалеку от стадиона «Да Луш» состоялись стычки между фанатами португальского и украинского клубов

По меньшей мере 12 человек были ранены и 54 были арестованы в эту среду после ожесточенных столкновений между фанатами «Бенфики» и киевского «Динамо» в Лиссабоне.

Заместитель комиссара местной полиции Лаура Бичейро сообщила, что представители властей были вызваны на место происшествия в 19:30, чтобы попытаться разделить группы противоборствующих фанатов. Однако полиция была встречена камнями, бутылками и файерами, что вынудило стражей правопорядка прибегнуть к средствам принуждения.

В итоге 12 болельщиков были доставлены в местный госпиталь. Все они получили легкие травмы – от проблем с затрудненным дыханием до незначительных травм верхних и нижних конечностей.

Также было задержано 54 человека, которые будут в ближайшее время допрошены, чтобы полиция могла выяснить причины ожесточенных стычек между фанатами.

Кроме того, как сообщила полиция Лиссабоне, в ходе фанатских столкновений был ранен один из стражей правопорядка.