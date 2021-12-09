ОФИЦИАЛЬНО: Шахтер продлил контракт с Аланом Патриком

Новое соглашение с бразильским хавбеком рассчитано до 2025 года

  • 09.12.2021 19:17
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ОФИЦИАЛЬНО: Шахтер продлил контракт с Аланом Патриком
© ФК Шахтер Донецк

Донецкий «Шахтер» продлил соглашение с 30-летним бразильским полузащитником Аланом Патриком.

По условиям нового контракта футболист будет выступать за клуб до 31 декабря 2025 года.

Алан Патрик стал игроком «Шахтера» в июне 2011 года. Некоторый период на правах аренды выступал за бразильские клубы, а в составе «горняков» играет восьмой сезон. Всего в его активе 178 матчей, 26 голов и 13 титулов с «Шахтером».

В текущем сезоне футболист провел за «горняков» 20 матчей во всех турнирах, где забил 4 мяча и отдал 6 результативных передач. Ориентировочная стоимость игрока составляет €8 миллионов.

Ранее «Шахтер» продлил контракт с 34-летним форвардом Жуниором Мораесом.

Источник — ФК Шахтер Донецк

(6 голосов)

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    umnuy2
    umnuy2, 09.12.2021 19:49
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