Поражение Деревянченко, Середа – чемпион мира, Мудрик в списке сборной

Главные новости за 6 декабря на Sport.ua

  • 07.12.2021 06:01
  • 571 просмотр
  • 0 комментариев
Поражение Деревянченко, Середа – чемпион мира, Мудрик в списке сборной
© Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Деревянченко

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 6 декабря.

1. Прощай, мечта о титуле. Деревянченко сенсационно проиграл Адамесу. 10-раундовый поединок украинца прошел в ночь на 6 декабря в Лос-Анджелесе.

2. ФОТО. Есть золото. Украинец Середа стал лучшим на юниорском ЧМ. Алексей Середа взял золотую медаль в Киеве.

3. Мудрика - в сборную Украины? Петраков оценил хавбека Шахтера. Михаил - в расширенном списке Петракова.

4. Нашли нового форварда? Шахтеру интересен Юри Алберто из Интернасьонала. «Горняки» связались с агентом футболиста, чтобы прояснить ситуацию по контракту.

5. В гостях как дома. Днепр-1 в Одессе обыграл Черноморец. Коллектив Игора Йовичевича с трудностями сумел одержать волевую победу.

6. У Динамо проблемы. Чартерный самолет не может вылететь в Португалию. Матч 6-го тура Лиги чемпионов против «Бенфики» состоится 8 декабря в 22:00.

7. Источник: Футболист Динамо сдал положительный тест на коронавирус. Томаш Кендзера не полетел в Лиссабон на матч с «Бенфикой».

8. Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Сразу говорил, что в ЛЧ Шахтер не сможет быть лидером». Команда уже не борется за евровесну.

9. Источник: Металлисту интересны лидеры Ворсклы. Оливье Тилль и Руслан Степанюк могут покинуть Полтаву.

10. Битва Ферстаппена и Хэмилтона за титул. Что произошло в Саудовской Аравии? Много борьбы и много штрафов, а победителем вышел Льюис.

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности