Поражение Деревянченко, Середа – чемпион мира, Мудрик в списке сборной

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 6 декабря.

1. Прощай, мечта о титуле. Деревянченко сенсационно проиграл Адамесу. 10-раундовый поединок украинца прошел в ночь на 6 декабря в Лос-Анджелесе.

2. ФОТО. Есть золото. Украинец Середа стал лучшим на юниорском ЧМ. Алексей Середа взял золотую медаль в Киеве.

3. Мудрика - в сборную Украины? Петраков оценил хавбека Шахтера. Михаил - в расширенном списке Петракова.

4. Нашли нового форварда? Шахтеру интересен Юри Алберто из Интернасьонала. «Горняки» связались с агентом футболиста, чтобы прояснить ситуацию по контракту.

5. В гостях как дома. Днепр-1 в Одессе обыграл Черноморец. Коллектив Игора Йовичевича с трудностями сумел одержать волевую победу.

6. У Динамо проблемы. Чартерный самолет не может вылететь в Португалию. Матч 6-го тура Лиги чемпионов против «Бенфики» состоится 8 декабря в 22:00.

7. Источник: Футболист Динамо сдал положительный тест на коронавирус. Томаш Кендзера не полетел в Лиссабон на матч с «Бенфикой».

8. Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Сразу говорил, что в ЛЧ Шахтер не сможет быть лидером». Команда уже не борется за евровесну.

9. Источник: Металлисту интересны лидеры Ворсклы. Оливье Тилль и Руслан Степанюк могут покинуть Полтаву.

10. Битва Ферстаппена и Хэмилтона за титул. Что произошло в Саудовской Аравии? Много борьбы и много штрафов, а победителем вышел Льюис.