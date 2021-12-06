17-й тур
Днепр-1
3 : 1
Черноморец
06.12.2021, FT   ТВ-трансляция: 

В гостях как дома. Днепр-1 в Одессе обыграл Черноморец

Коллектив Игора Йовичевича с трудностями сумел одержать волевую победу

  • 06.12.2021 21:21
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В гостях как дома. Днепр-1 в Одессе обыграл Черноморец
© УПЛ

Очередной тур Украинской Премьер-лиги закрывало противостояние между «Днепром-1» и «Черноморцем», которое проходило в Одессе (в первом круге в Днепре номинальными хозяевами были одесситы). Команда Игора Йовичевича находится в отличном тонусе, и поклонники днепрян наверняка сожалеют, что чемпионат вскоре уходит на зимнюю паузу. Совсем не верится, что «Днепр-1» год назад был аутсайдером национального первенства, вед сейчас днепряне ведут борьбу за «бронзовые» медали. Впрочем, завоеванные позиции нужно защищать в каждом матче.

А вот у «Черноморца» с пополнением очкового багажа возникают проблемы. Так что, как раз для «моряков» зимний перерыв будет весьма кстати. К тому же, в контексте информации о том, что одесский клуб получит новых владельцев, которые планируют полностью обновить состав и отказаться от политики комплектования команды с помощью аренды игроков у «Динамо», перезагрузка «Черноморца» ожидается с большим интересом. И, возможно, весной мы увидим совсем другую команду.

Номинальные хозяева поля сразу взяли мяч под контроль и вскоре начали создавать моменты у ворот соперников. Довбик не сумел точно пробить головой с линии вратарской, а с ударами Назаренко и Джурасека справился голкипер «Черноморца». Одесситы сделали ставку на контратаки, и едва ли не первая из них завершилась результативным ударом. Кузык с левого фланга навесил точно на голову Исаенко, который отправил мяч в ворота. Но лидировать в счете номинальным гостям довелось недолго. Индивидуальным мастерством блеснул Пихаленок, с правого полуфланга точно пробивший в ближний угол.


Фото - ФК Днепр-1

Днепряне и дальше владели мячом, на что «моряки» отвечали своими контрвыпадами. Активными действиями на левом фланге «Черноморца» выделялся Авагимян, скоростные забеги которого доставляли нервные минуты болельщикам команды Йовичевича. При этом, нечастые вылазки к воротам номинальных хозяев поля от «моряков» выглядели довольно перспективно.

Подопечные Йовичевича активно начали вторую половину встречи, стараясь держать в постоянном напряжении оборону соперников. Но именно одесситы были близки к тому, чтобы снова повести в счете. Ванат слева ворвался в штрафную «Днепра-1» и немного не попал в ближний угол. Головной боли тренерскому штабу днепрян добавило повреждение Назаренко, которого вынужденно заменил Ди Франко.

В середине второго тайма отличную возможность не реализовал Гуцуляк, который с линии вратарской не попал по мячу. Но горевали по поводу упущенного момента днепряне недолго: через несколько секунд Путря в штрафной сбил Джурасека, и арбитр указал на 11-тиметровую отметку. К «точке» подошел Довбик, который в прошлом туре не пробил голкипера «Ворсклы» Ризныка, и на этот раз реализовал пенальти. Таким образом, форвард «Днепра-1» поражает ворота соперников в пяти матчах подряд.


Фото - ФК Днепр-1

Вскоре ситуация для «моряков» совсем усугубилась: атака днепрян завершилась точным ударом Игнатенко. Арбитр поначалу зафиксировал оффсайд, но после совещания с видеоассистентом указал на центр поля. А Довбик к результативному удару добавил голевую передачу.

В оставшееся игровое время «моряки» попытались как-то повлиять на ход событий, но днепряне хладнокровно довели матч до победного окончания и вернулись на третье место турнирной таблицы. В последнем туре перед зимней паузой «Днепр-1» будет гостить в Мариуполе, а «Черноморец» сыграет дома с «Металлистом 1925».

Украинская Премьер-лига. 17-й тур.

«Днепр-1» – «Черноморец» - 3:1

 Пихаленок, 19, Довбик, 64 (пен.), Игнатенко, 71 – Исаенко, 12

Нельсон, 15, Назаренко, 53 – Авагимян, 22, Вачиберадзе, 33, Цитаишвили, 41, Путря, 50, Кадири, 75

«Днепр-1»: Кожокару – Дубинчак, Нельсон, Сваток, Кравченко (Лучкевич, 70) – Игнатенко, Пихаленок – Назаренко (Ди Франко, 55), Гуцуляк, Джурасек (Чуже, 90+1) – Довбик.

«Черноморец»: Кучерук – Кузык, Дубко, Биловар, Путря (Вантух, 72) – Авагимян (Брагару, 82), Вачиберадзе (Кадири, 72), Смирный, Цитаишвили – Исаенко (Бугай, 80) – Ванат (Тлумак, 80).

Арбитр: Николай Балакин (Киевская обл.).

Стадион: «Черноморец» (Одесса).

ДНЕПР-1-ЧЕРНОМОРЕЦ.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 11°C

Александр Снитко, Sport.ua

(13 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    adidas77
    adidas77, 06.12.2021 21:36
    +8
    Днепр с победой!
    Но по игре, сегодня слабовато выглядели.
    Такие матчи тоже нужно уметь выигрывать
    Ссылка
    korrektno
    online
    korrektno, 06.12.2021 21:42
    +4
    Не виразний матч від Д-1. Слабка гра вінгерів (не ефективний,постійно падаючий Назаренко навіть від протягу, статичний, з темпом панди, але незамінний для Йовічевича Гуцуляк), не вразили дії Довбика (чи не зірочка муляє?). Але, з перемогою!
    А Чорноморець, незважаючи на результат, симпатичний. Хіба що випадає Цітаішвілі, та недостатньо надійний захист.
    По арбітражу, - не без питань.
    Ссылка
    Aleks04
    online
    Aleks04, 06.12.2021 22:05
    +2
    a.fedorenko1953, 06.12.2021 21:58
    Да , в этом сезоне Днепр не убивают. Пока они не угрожают и не претендуют на чужое место в ЛЧ. Но вот в следущем году , когда прийдут из Харькова ...
    100%
    Ссылка
    Scofield Lincoln
    Scofield Lincoln, 06.12.2021 22:00
    +2
    А чего судья ВАР не смотрел, когда мяч в руку игрока Днепра попал?
    Ссылка
    a.fedorenko1953
    a.fedorenko1953, 06.12.2021 21:58
    +2
    Віктор Єршов, 06.12.2021 21:25
    Судья ПИД.РАС!!!!
    Да , в этом сезоне Днепр не убивают. Пока они не угрожают и не претендуют на чужое место в ЛЧ. Но вот в следущем году , когда прийдут из Харькова ...
    Ссылка
    Aleks04
    online
    Aleks04, 06.12.2021 22:06
    +1
    Scofield Lincoln, 06.12.2021 22:00
    А чего судья ВАР не смотрел, когда мяч в руку игрока Днепра попал?
    Пересмотрел эпизод, пенальти там действительно не было. Рикошет + расстояние － это не пенальти, Балакин не ошибся.
    Ссылка
    Віталій Ткачук
    Віталій Ткачук, 06.12.2021 22:30
    0
    Дивився лише другий тайм, але скажу так: тут справа не в Дніпрі, а в кваліфікації арбітрів. Дніпро вище класом, вони дотиснули б, якщо що. Але Чорноморець теж не мертвий: коли Дніпро давав вільні зони, то вони нормально вибігали, але майстерності не вистачає, ну і психології.
    Ссылка
    joytok
    online
    joytok, 06.12.2021 21:40
    -1
    Игра середнякового уровня. Зато много моментов, событий и голов.
    Ссылка
    CheMP
    CheMP, 06.12.2021 21:28
    -4
    Ссылка
    Віктор Єршов
    Віктор Єршов, 06.12.2021 21:25
    -5
    Судья ПИД.РАС!!!!
    Ссылка
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