17-й тур
Днепр-1
0 : 0
Черноморец
06.12.2021 19:30

Днепр-1 – Черноморец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Продолжит ли команда Игора Йовичевича победную серию?

  • 02.12.2021 10:00
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Днепр-1 – Черноморец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
© СК Днепр-1

В субботу, 6 ноября, состоится матч 17-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Днепр-1» в Одессе сыграет против местного «Черноморца». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени.

Днепр-1

 

Команда Игора Йовичевича подходит к предстоящему поединку с победной серией, составляющей пять поединков кряду. Четыре из них были одержаны в рамках чемпионата, а еще одна – в 1/8 финала национального Кубка над черкасским ЛНЗ (2:0), выступающим в третьем по силе дивизионе. Победа в предыдущем туре над полтавской «Ворсклой» (5:1) значительно приблизила команду к завоеванию бронзовых наград и первого в истории выхода в еврокубки.

Днепряне, по данным инсайдеров, подходят к каждому матчу полными мотивации, ведь за каждую победу руководство клуба выделяет ни много ни мало – один миллион гривен. И с таким победным темпом можно было бы и на Лигу чемпионов замахнуться, если бы отставание от «Шахтера» и «Динамо» не составляло семь баллов. Впрочем, отрыв от «Ворсклы» составляет всего лишь три очка, а впереди еще зимняя пауза, после которой все может кардинально поменяться. Конечно, при условии, если тренерскому штабу не удастся подвести футболистов в оптимальной готовности к возобновлению чемпионата.

Черноморец

 

Одесский клуб в последнее время на слуху, но не благодаря своим успешным выступлениям, а из-за слухов, которые сопровождают «моряков» последнюю неделю. Якобы «Черноморец» и центральный стадион в Одессе вскоре получат новых владельцев. Ими должны стать одесские бизнесмены Борис Кауфман и Александр Грановский, которые планируют полностью обновить состав и отказаться от политики комплектования команды с помощью аренды игроков у «Динамо», сделав ставку на собственных воспитанников.

Пока сложно сказать, поможет ли это «Черноморцу» сохранить прописку в элитном дивизионе. В данный момент ситуация непростая: на экваторе чемпионата одесситы занимают 13 место в турнирной таблице, имея гандикап над зоной вылета в всего лишь один балл. В данной ситуации каждое очко для клуба – на вес золота, поэтому подопечные Юрия Мороза постараются добиться положительного результата. Однако, учитывая сложившуюся ситуацию, сделать это будет очень сложно.

Ориентировочные составы

«Днепр-1»: Кожокару – Кравченко, Сваток, Логинов, Дубинчак, Игнатенко, Гуцуляк, Пихаленок, Джурасек, Назаренко, Довбик.

«Черноморец»: Кучерук – Путря, Дубко, Биловар, Кузык, Михайленко, Тлумак, Цитаишвили, Исаенко, Авагимян, Ванат.

6 декабря, понедельник

«Днепр-1» – «Черноморец»
Одесса. Стадион «Черноморец». 19:30
ТВ-трансляция на телеканале «Униан»
ДНЕПР-1 — ЧЕРНОМОРЕЦ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
 Арбитр
Прогноз Sport.ua — 2:1
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Денис Шаховец, Sport.ua

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