17-й тур
Днепр-1
0 : 0
Черноморец
06.12.2021 19:30

Днепр-1 – Черноморец. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 17-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 05.12.2021 00:16
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Днепр-1 – Черноморец. Текстовая трансляция матча
© СК Днепр-1

В понедельник, 6-го декабря, состоится поединок 17-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся днепровский «Днепр-1» и одесский «Черноморец». Матч пройдет в Днепре, на поле стадиона «Днепр-Арена», начало в 19:30.

Угрожающие темпы набрала команда Игора Йовичевича и теперь ей не кажется такой уж невозможной борьба не только за третью, но и за вторую строчку турнирной таблицы. Очевидно, что для подобного «Днепру-1» понадобиться набирать очень много очков уже во второй части сезона, однако задел необходимо делать уже сейчас. Тем более, что календарь подарил возможность сыграть против нестабильного коллектива со дна турнирной таблицы, который в предыдущих двух турах успел образовать очередную серию из поражений.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Днепр-1» – «Черноморец».

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Александр Снитко, Sport.ua

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