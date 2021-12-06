Сегодня, 6 декабря «Днепр-1» в 17-м туре УПЛ одержал волевую победу 3:1 над «Черноморцем». Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
События матча
|74'
|ГОЛ ! Мяч забил Даниил Игнатенко (Днепр-1).
|64'
|ГОЛ ! С пенальти забил Артем Довбик (Днепр-1).
|20'
|ГОЛ ! Мяч забил Александр Пихаленок (Днепр-1).
|12'
|ГОЛ ! Мяч забил Евгений Исаенко (Черноморец).
Источник — FootballHub
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