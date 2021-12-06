Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Сразу говорил, что в ЛЧ Шахтер не сможет быть лидером»

Команда уже не борется за евровесну

  • 06.12.2021 18:29
  • 1517 просмотров
  • 39 комментариев
Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Сразу говорил, что в ЛЧ Шахтер не сможет быть лидером»
© shakhtar.com

Наставник «Шахтера» Роберто Де Дзерби оценил предстоящий матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Шерифа». Украинская команда уже потеряла шансы на еврокубковую весну и финиширует на 4-м месте.

Матч состоится 7 декабря, начало в 22:00.

- Матч Лиги чемпионов не имеет турнирного значения, но впереди сложная игра с Александрией. Будет ли резервный состав?

- 50 на 50. Есть несколько игроков, которые и завтра, и в субботу на поле не выйдут. Но завтра будет мощный состав, потому что матч все равно очень важный. Многим молодым футболистам нужно показать себя. Не переживайте, состав будет сильным.

- Оцените свое первое выступление в Лиге чемпионов. Какую оценку вы поставите за дебют в ЛЧ?

- Когда мы говорим о еврокубках, то нужно не забывать о четырех матчах квалификации. Но в группе Лиги чемпионов мы не получили те результаты, которых хотели. Но я сразу предупреждал, что в группе мы сейчас не сможем играть как лидеры, играть так, как я хочу. Я считаю, что ошибки были, но мы их можем исправить в новом сезоне. Думаю, в том числе и трансферы могут помочь играть в Лиге чемпионов. Оценка? Я плох в математике, не могу помочь.

- Ожидания были такие, что Шахтер как минимум будет в Лиге Европы. Какие были у вас ожидания?

- Ожидания были совсем другие, но, вероятно, мы заслужили то, что есть. Мы уже выиграли Суперкубок, а также сражаемся за Кубок и УПЛ. Все это должно помочь, чтобы в новом сезоне мы сыграли иначе.

- Какие были позитивные моменты в нынешнем сезоне?

- Никто не хотел вылететь из еврокубков, но так случилось. Но теперь у нас будет возможность всем поработать вместе. С июля не было шансов регулярного тренироваться вместе, потому что был напряженный график.

- Появились слухи, что Андреа Мальдера может войти в ваш штаб. Это правда?

- Андреа - мой друг, я его ценю. Но нет возможности, что он сейчас придет к нам. Возможно, в будущем что-то будет, но сейчас это совершенно невозможно.

- Насколько важен результат в матче с Шерифом?

- Мы будем играть поздно вечером, будет холодно. Но мы играем за Шахтер, нужно уважать и клуб, и болельщиков. Кроме того, есть 25 игроков, и те, кто выйдет на поле, должны сыграть с уважением. И каждая победа потом помогает снова побеждать.

- На какой позиции Шериф был бы в УПЛ?

- Не знаю, сложно оценивать. Но можно сказать, что если Шериф набрал 6 очков в группе, то заслужил это. Однако в нашем матче на выезде мы имели множество моментов, и где-то сопернику повезло. Но статистика - не самое важное. Они победили.

- Победа принесет клубу 2,8 миллиона евро, ничья - около миллиона. Вы рассматриваете финансовую сторону вопроса?

- Думаю, нужно не только брать, но и давать. Нам повезло, что клуб нам многое дает. И важно, чтобы клуб получил бонус от УЕФА, если есть такая возможность. Это важно, но это не только деньги, а и вопрос профессионализма.

- В матче с Интером команда больше владела мячом, но почти не била по воротам. Почему так получается?

- Честно говоря, мне не понравилась наша игра в Милане. Могли играть смелее и с характером. Это не оправдание, но у нас не было ключевых игроков Траоре и Алана Патрика. Жаль, что мы не использовали свои шансы. Это проблема в этой Лиге чемпионов.

Источник — Sport.ua

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Alex86 1
    Alex86 1, 06.12.2021 18:37
    +5
    Странно как-то, при каштру будь смелее и еще удачливее могли даже из группы выйти, а тут с усилением и сразу - нет.
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    sl1d3r1985
    sl1d3r1985, 06.12.2021 19:07
    +3
    щас конечно слепошарые из Мариуполя мне расскажут что у таракана безлимитный кошелек и бла-бла-бла ! вот только тратить он этот кошелек будет на адвокатов , а не на Шахтер ! он и так в этом году купил игроков уровня второго дивизиона УПЛ на 50 лямов ! мозг то у чела все таки должен присутствовать !
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    Alex86 1
    Alex86 1, 06.12.2021 19:04
    +2
    New Zealander, 06.12.2021 18:58
    А усиление какое? Траоре - травмирован. Педриньйо тоже то играет то нет через травму. А Марлон - защитник, к тому же слабенький. По суте надо ещё хотя бы трех игроков хороших купить чтобы назвать это все "усилением"
    скупать посредственных игроков из сассуоло за немалые $ тоже крайне глупый вариант, 1 топ там был конечно это Локателли, но он не пошел бы в шахту да и стоил бы в случае согласия нереальных $
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    nivava
    nivava, 06.12.2021 18:52
    +2
    Я теж одразу казав, ДЕ ЗЬОБРА, там футболу НЕМА!
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    Nordenus
    Nordenus, 06.12.2021 18:46 (изменен)
    +2
    Скажу в очередной раз, руководство Шахты отказалось от своей философии, повелись на этого пропиареного итальяшку, и понакупали фиг знает кого. Нужно было оставлять Каштру, и купить ему футболистов которых он попросит. А я напомню, что Каштру вообще не просил никого покупать, играл теми футболистами что были! И успех в еврокубках был! Побеждали грандов в ЛЧ, и доходил до полуфина ЛЕ. А теперь взяли, и все испоганили... Этот итальяшка проработает еще следующий сезон и свалит, стопудов
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    New Zealander
    New Zealander, 06.12.2021 19:26
    +1
    Alex86 1, 06.12.2021 19:04
    скупать посредственных игроков из сассуоло за немалые $ тоже крайне глупый вариант, 1 топ там был конечно это Локателли, но он не пошел бы в шахту да и стоил бы в случае согласия нереальных $
    Бога тоже топ. Я видел его игру. Техника и скорость - невероятные
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    MaD_крот
    online
    MaD_крот, 06.12.2021 19:23 (изменен)
    +1
    ____FunnyCat, 06.12.2021 19:22
    Все Максим , вариации ника с именем закончились ?
    Это сколько тысяч раз тебя банили , что у тебя закончились комбинации из 10 символов и двух слов ?
    Барышевка фанька ,а правда что тебя несенюк понизил в должности теперь шпрот главный в вашем подвале ?
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    MaD_крот
    online
    MaD_крот, 06.12.2021 19:08
    +1
    Петр Яновский, 06.12.2021 19:05
    Сразу говорит Шерифу с...ть был готов Не тренер, песня
    ПетрА с яготыня , как думаешь дынамо так и останется с одним голом и очком в ЛЧ ,и будет худшей командой в этом сезоне даже хуже Мальмё ??
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    sl1d3r1985
    sl1d3r1985, 06.12.2021 19:05
    +1
    Зебра еще тот тренер конечно Новые трансферы для усиления ? их не будет еще года 3,как минимум, лимит бабла исчерпали под тебя уже в этом году ! что он там дальше пел не интересно , и так ясно что следующий сезон будет конечным для Зебры в норм клубах в принципе !
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    Alex86 1
    Alex86 1, 06.12.2021 19:01
    +1
    New Zealander, 06.12.2021 18:58
    А усиление какое? Траоре - травмирован. Педриньйо тоже то играет то нет через травму. А Марлон - защитник, к тому же слабенький. По суте надо ещё хотя бы трех игроков хороших купить чтобы назвать это все "усилением"
    Ну так они ж поиграли и называнные двое и правда были реальным усилением в состав, надо признать не самым плохим при этом, однако извлечь особо какие-то дивиденты по итогу ни фига не получилось, а на кой брали марлона за такие $ с его лажаниями тоже не понятно, а так то понятное дело можно активно брать игроков за не малые $, но если защита и дальше будет гиперлажовая то никакие отмазки про какой-то остроатакующий футбол не помогут, тем более о результатах уже все знаем в группе ЛЧ и они слабые при нем
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    Krasvchik
    Krasvchik, 06.12.2021 18:49
    +1
    Роспасовки вратаря и цз уже достали, кроме этого нечего толкового. Вон Шериф даже не обыграли...
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    adidas77
    adidas77, 06.12.2021 19:28
    0
    flnx7, 06.12.2021 19:27
    Ничего. Ахметов похвалил Роберто в интервью и сказал, что приветствует его смелые решения с молодыми в составе. А кого надо, сказал, что ещё купит. И будут чемпионами опять.
    Может быть уже и в этом сезоне 2021-22.
    Будут чемпионами опять как в том году?
    Весёлые вы парни, с вами не заскучаешь
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    sl1d3r1985
    sl1d3r1985, 06.12.2021 19:28 (изменен)
    0
    Ну я не то что бы там ультрас или ярый фан ! До всего говна что случилось ходил на игры , даже на выезды ездил с друзьями ! Просто я адекватный человек а не малолетка пишущая что угодно в надежде вызвать агро у меня
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    adidas77
    adidas77, 06.12.2021 19:27
    0
    MaD_крот, 06.12.2021 19:22
    Правда здесь одна дынамо будет худшей командой лч этого сезона ,А шахтер спокойно обыграет Шериф какой не был бы там состав,а свои влажные сны про 3 составы у вернедуба оставь при себе и про зебр
    Твой позорный ржавый клуб, уже о б о с р а л с я с молдоанами!
    А ты не прекращаешь позориться?
    Вы бы в группе ДК, финишировали не просто с нулём очков, а с минусом!
    Не спрашивай как это, у вас бы вышло!
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    flnx7
    online
    flnx7, 06.12.2021 19:27
    0
    Ничего. Ахметов похвалил Роберто в интервью и сказал, что приветствует его смелые решения с молодыми в составе. А кого надо, сказал, что ещё купит. И будут чемпионами опять.
    Может быть уже и в этом сезоне 2021-22.
    Ссылка
    MaD_крот
    online
    MaD_крот, 06.12.2021 19:22 (изменен)
    0
    sl1d3r1985, 06.12.2021 19:19
    если меня назовут ботом или твинком каких то там Шпротов или Фе что то там я буду только рад , значит оно осознало что я прав и ничего кроме этих оскорблений представить уже не может
    Правда здесь одна дынамо будет худшей командой лч этого сезона ,А шахтер спокойно обыграет Шериф какой не был бы там состав,а свои влажные сны про 3 составы у вернедуба оставь при себе и про зебр
    Ссылка
    Sergey_Kharkiv
    online
    Sergey_Kharkiv, 06.12.2021 19:21 (изменен)
    0
    sl1d3r1985, 06.12.2021 19:17
    та мне как бы побую на его взгляды ! я в футболе понимаю что то ! а он пусть вскукарекивает что хочет , я ж не могу ему мозг подарить ! тело чисто пишет абы что лишь бы не быть согласным с реальностью !
    Я понимаю ты реальный фанат Зари Луганска КДЖЗ если знаешь такое это кричалка Ультрасов Зари Кроты Должны Жить в Землю. Луганчанин наверное
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    MaD_крот
    online
    MaD_крот, 06.12.2021 19:19
    0
    Sergey_Kharkiv, 06.12.2021 19:15
    Зачем ты так этот неадеекват скоро тебя Фендерьом JV Шпротом назовёт его взгляды не совпадают с твоими
    Фендер,зачем тебе аккаунт алтаир
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    sl1d3r1985
    sl1d3r1985, 06.12.2021 19:19 (изменен)
    0
    если меня назовут ботом или твинком каких то там Шпротов или Фе что то там я буду только рад , значит оно осознало что я прав и ничего кроме этих оскорблений представить уже не может
    Ссылка
    sl1d3r1985
    sl1d3r1985, 06.12.2021 19:17
    0
    Sergey_Kharkiv, 06.12.2021 19:15
    Зачем ты так этот неадеекват скоро тебя Фендерьом JV Шпротом назовёт его взгляды не совпадают с твоими
    та мне как бы побую на его взгляды ! я в футболе понимаю что то ! а он пусть вскукарекивает что хочет , я ж не могу ему мозг подарить ! тело чисто пишет абы что лишь бы не быть согласным с реальностью !
    Ссылка
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