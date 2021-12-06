Источник: Футболист Динамо сдал положительный тест на коронавирус

27-летний польский защитник киевского «Динамо» Томаш Кендзера сдал положительный тест на коронавирус.

Футболист не полетел вместе с командой на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Бенфики», который состоится в среду, 8 декабря. В Португалию «Динамо» отправилось в понедельник, 6 декабря.

Также Кендзера пропустит поединок 18-го тура УПЛ против «Зари».

В текущем сезоне Кендзера провел за «Динамо» 22 матча во всех турнирах, где забил один гол.