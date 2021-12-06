Источник: Футболист Динамо сдал положительный тест на коронавирус

Томаш Кендзера не полетел в Лиссабон на матч с «Бенфикой»

  • 06.12.2021 17:05
  • 2871 просмотр
  • 2 комментария
Источник: Футболист Динамо сдал положительный тест на коронавирус
© Getty Images/Global Images Ukraine

27-летний польский защитник киевского «Динамо» Томаш Кендзера сдал положительный тест на коронавирус.

Футболист не полетел вместе с командой на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Бенфики», который состоится в среду, 8 декабря. В Португалию «Динамо» отправилось в понедельник, 6 декабря.

Также Кендзера пропустит поединок 18-го тура УПЛ против «Зари».

В текущем сезоне Кендзера провел за «Динамо» 22 матча во всех турнирах, где забил один гол.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(16 голосов)

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Комментарии
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    bullyUA
    bullyUA, 06.12.2021 17:46
    -1
    Надеюсь, что ковид будет в легкой форме. Динамо ведь всем составом прививалось.
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    ____FunnyCat
    ____FunnyCat, 06.12.2021 17:21
    -1
    Здоровья Томашу, ну и шанс для Тымчика !
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