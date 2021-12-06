Источник: Футболист Динамо сдал положительный тест на коронавирус

27-летний польский защитник киевского «Динамо» Томаш Кендзера сдал положительный тест на коронавирус.
Футболист не полетел вместе с командой на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Бенфики», который состоится в среду, 8 декабря. В Португалию «Динамо» отправилось в понедельник, 6 декабря.
Также Кендзера пропустит поединок 18-го тура УПЛ против «Зари».
В текущем сезоне Кендзера провел за «Динамо» 22 матча во всех турнирах, где забил один гол.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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