23 футболиста. Стало известно, кого Луческу взял на матч с Бенфикой

«Динамо» отправилось в Португалию на заключительный поединок группового этапа Лиги чемпионов

  • 06.12.2021 16:13
  • 3298 просмотров
  • 26 комментариев
23 футболиста. Стало известно, кого Луческу взял на матч с Бенфикой
© ФК Динамо Киев

Делегация киевского «Динамо» отправилась в Лиссабон за два дня до заключительной встречи группового раунда Лиги чемпионов с «Бенфикой».

В поединке с португальцами Мирча Луческу рассчитывает на следующих исполнителей:

Вратари: Бойко, Бущан.

Защитники: Забарный, Караваев, Миколенко, Сирота, Тымчик, Шабанов.

Полузащитники: Андриевский, Антюх, Буяльский, Витиньо, де Пена, Вербич, Леднев, Сидорчук, Цыганков, Шапаренко, Шепелев.

Нападающие: Гармаш, Кулач, Рамирес, Шкурин.

Вместе с первой командой в Лиссабон отправился и юношеский состав нашего клуба, который проведет встречу со сверстниками из «Бенфики» в рамках Юношеской Лиги УЕФА. Подопечные Игоря Костюка уже досрочно забронировали себе место в плей-офф турнира и сразятся с «орлами» за итоговую первую позицию в группе.

Вылет чартерного рейса из аэропорта Борисполь запланирован на 16:00. Время перелета динамовцев в столицу Португалии составит пять часов.

Матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Бенфика» — «Динамо» начнется в среду, 8 декабря, в 22:00 по киевскому времени. Поединок Юношеской лиги УЕФА состоится в тот же день, начало в 14:00.

Источник — ФК Динамо Киев

(12 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Altaïr
    Altaïr, 06.12.2021 16:43
    +5
    --smart--Forever, 06.12.2021 16:41
    А почему динамовцы на фотографии одеты НЕ в традиционные норковые шубы??
    У Сурка -ж контракт с меховой фабрикой «Alexa Mex»
    Киев, ул. Боголюбова, 6 +38(093) 01-01-401
    с условием носить шубы в любую погоду
    Главное что они из кротов
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 06.12.2021 17:27
    +4
    --smart--Forever, 06.12.2021 17:01
    А хлопнут крышкой унитаза
    Саня, ну хлопни дома если так сильно хочешь с криками шахтёр
    Ссылка
    Серж р
    Серж р, 06.12.2021 17:40
    +3
    Так умиляют болелы бомжей. Рванина, 4 место вслед за Шерифом позор века. Идите бухайте с горя на вашу ветку
    Ссылка
    ____FunnyCat
    ____FunnyCat, 06.12.2021 17:35 (изменен)
    +3
    Алексей Голяченко, 06.12.2021 17:27
    Саня, ну хлопни дома если так сильно хочешь с криками шахтёр
    Нечем хлопать , у него там дырка в полу , он разве что сам в неё хлопнуться может
    Ссылка
    ____FunnyCat
    ____FunnyCat, 06.12.2021 17:34
    +3
    Хуакин Гусман Лоэра, 06.12.2021 17:29
    в среду очередной позор будет
    Ты когда хоть раз в жизни на стадион сходишь ?
    Давай тебе денег вышлю на билет , ты попроси просто
    Ссылка
    ____FunnyCat
    ____FunnyCat, 06.12.2021 17:34
    +3
    Снова шайка безработных донецких душевнобольных , караулит ветку Чемпиона за двое суток до игры
    В это время на шахтер ходит по 15 человек на Олимпийский
    Ссылка
    Alex86 1
    Alex86 1, 06.12.2021 17:07 (изменен)
    +3
    AK.228, 06.12.2021 17:03
    нифига себе, букки на динамо почти 10 кофф дают....
    ну прям как то обидно даже
    Ск было бы объективнее?
    Особенно в виду того шо у португал на кону выход в сл стадию ЛЧ, играют дома и ДК которое все что преследует это попытка хлопнуть хоть дверью ... разок вышло как-то давно, турков бахнули и подосрамс им сделали (они могли в плей офф лч идти если б не тот погром), но там и ДК было сильнее и турки проще куда.
    Ну и румын запросто может зебру вашего вкл и сказать шо куда важнее УПЛ чем какая-то ЛЧ если шо не так пойдет
    Ссылка
    Alex86 1
    Alex86 1, 06.12.2021 17:49
    0
    ____FunnyCat, 06.12.2021 17:35
    Нечем хлопать , у него там дырка в полу , он разве что сам в неё хлопнуться может
    Ссылка
    flnx7
    online
    flnx7, 06.12.2021 17:03
    0
    Николай Власов, 06.12.2021 16:59
    УДАЧИ ВАМ РЕБЯТА НУЖНА ПОБЕДА ЧТОБ ЗВОНКО ХЛОПНУТЬ ДВЕРЬЮ
    хотелось бы увидеть)
    когда Бенфике нужна только победа, потому что Барса играет в Мюнхене
    Ссылка
    Николай Власов
    Николай Власов, 06.12.2021 16:59
    0
    УДАЧИ ВАМ РЕБЯТА НУЖНА ПОБЕДА ЧТОБ ЗВОНКО ХЛОПНУТЬ ДВЕРЬЮ
    Ссылка
    karimj
    karimj, 06.12.2021 17:54
    -1
    RomanEnakievo.., 06.12.2021 16:58
    Почему-то Кендзёры нет в заявке
    Позитивний тест.
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    Altaïr
    Altaïr, 06.12.2021 17:04
    -1
    --smart--Forever, 06.12.2021 17:01
    А хлопнут крышкой унитаза
    завтра вечером
    Ссылка
    AK.228
    AK.228, 06.12.2021 16:53
    -1
    Супряга дома - наказанный
    Ссылка
    AK.228
    AK.228, 06.12.2021 17:03
    -2
    нифига себе, букки на динамо почти 10 кофф дают....
    ну прям как то обидно даже
    Ссылка
    Altaïr
    Altaïr, 06.12.2021 17:02 (изменен)
    -2
    --smart--Forever, 06.12.2021 16:51
    Меховая фабрика «Alexa Mex»
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    Виды натурального меха
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    Они утаивают правду чтобы не травмировать тех кто предлагает своих жен всему днр
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    AK.228
    AK.228, 06.12.2021 17:01
    -2
    Николай Власов, 06.12.2021 16:59
    УДАЧИ ВАМ РЕБЯТА НУЖНА ПОБЕДА ЧТОБ ЗВОНКО ХЛОПНУТЬ ДВЕРЬЮ
    дверью хлопают громко
    Ссылка
    --smart--Forever
    --smart--Forever, 06.12.2021 17:01
    -2
    Николай Власов, 06.12.2021 16:59
    УДАЧИ ВАМ РЕБЯТА НУЖНА ПОБЕДА ЧТОБ ЗВОНКО ХЛОПНУТЬ ДВЕРЬЮ
    А хлопнут крышкой унитаза
    Ссылка
    --smart--Forever
    --smart--Forever, 06.12.2021 17:06
    -3
    RomanEnakievo.., 06.12.2021 16:58
    Почему-то Кендзёры нет в заявке
    Шпрот, давай вместо него в заявку: Луческу разрешит тебе в раздевалке полы помыть
    Ссылка
    Хуакин Гусман Лоэра
    online
    Хуакин Гусман Лоэра, 06.12.2021 17:29
    -4
    в среду очередной позор будет
    Ссылка
    Altaïr
    Altaïr, 06.12.2021 17:02 (изменен)
    -4
    AK.228, 06.12.2021 17:01
    дверью хлопают громко
    как ты в атб когда тебе утром не дали чекушку да федя?
    Ссылка
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