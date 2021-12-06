23 футболиста. Стало известно, кого Луческу взял на матч с Бенфикой

Делегация киевского «Динамо» отправилась в Лиссабон за два дня до заключительной встречи группового раунда Лиги чемпионов с «Бенфикой».

В поединке с португальцами Мирча Луческу рассчитывает на следующих исполнителей:

Вратари: Бойко, Бущан.

Защитники: Забарный, Караваев, Миколенко, Сирота, Тымчик, Шабанов.

Полузащитники: Андриевский, Антюх, Буяльский, Витиньо, де Пена, Вербич, Леднев, Сидорчук, Цыганков, Шапаренко, Шепелев.

Нападающие: Гармаш, Кулач, Рамирес, Шкурин.

Вместе с первой командой в Лиссабон отправился и юношеский состав нашего клуба, который проведет встречу со сверстниками из «Бенфики» в рамках Юношеской Лиги УЕФА. Подопечные Игоря Костюка уже досрочно забронировали себе место в плей-офф турнира и сразятся с «орлами» за итоговую первую позицию в группе.

Вылет чартерного рейса из аэропорта Борисполь запланирован на 16:00. Время перелета динамовцев в столицу Португалии составит пять часов.

Матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Бенфика» — «Динамо» начнется в среду, 8 декабря, в 22:00 по киевскому времени. Поединок Юношеской лиги УЕФА состоится в тот же день, начало в 14:00.