23 футболиста. Стало известно, кого Луческу взял на матч с Бенфикой

Делегация киевского «Динамо» отправилась в Лиссабон за два дня до заключительной встречи группового раунда Лиги чемпионов с «Бенфикой».
В поединке с португальцами Мирча Луческу рассчитывает на следующих исполнителей:
Вратари: Бойко, Бущан.
Защитники: Забарный, Караваев, Миколенко, Сирота, Тымчик, Шабанов.
Полузащитники: Андриевский, Антюх, Буяльский, Витиньо, де Пена, Вербич, Леднев, Сидорчук, Цыганков, Шапаренко, Шепелев.
Нападающие: Гармаш, Кулач, Рамирес, Шкурин.
Вместе с первой командой в Лиссабон отправился и юношеский состав нашего клуба, который проведет встречу со сверстниками из «Бенфики» в рамках Юношеской Лиги УЕФА. Подопечные Игоря Костюка уже досрочно забронировали себе место в плей-офф турнира и сразятся с «орлами» за итоговую первую позицию в группе.
Вылет чартерного рейса из аэропорта Борисполь запланирован на 16:00. Время перелета динамовцев в столицу Португалии составит пять часов.
Матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Бенфика» — «Динамо» начнется в среду, 8 декабря, в 22:00 по киевскому времени. Поединок Юношеской лиги УЕФА состоится в тот же день, начало в 14:00.
Источник — ФК Динамо Киев
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
У Сурка -ж контракт с меховой фабрикой «Alexa Mex»
Киев, ул. Боголюбова, 6 +38(093) 01-01-401
с условием носить шубы в любую погоду
Давай тебе денег вышлю на билет , ты попроси просто
В это время на шахтер ходит по 15 человек на Олимпийский
ну прям как то обидно даже
Особенно в виду того шо у португал на кону выход в сл стадию ЛЧ, играют дома и ДК которое все что преследует это попытка хлопнуть хоть дверью ... разок вышло как-то давно, турков бахнули и подосрамс им сделали (они могли в плей офф лч идти если б не тот погром), но там и ДК было сильнее и турки проще куда.
Ну и румын запросто может зебру вашего вкл и сказать шо куда важнее УПЛ чем какая-то ЛЧ если шо не так пойдет
когда Бенфике нужна только победа, потому что Барса играет в Мюнхене
ну прям как то обидно даже
*
Виды натурального меха
Барсук
Белка
Бобер
Волк
Выдра
Выхухоль
Горностай
Енот
Калан
Каракуль
Кролик
Куница
Лама
Ласка
Медведь
Норка
Нутрия
Овчина,
мутон
Ондатра
Песец
Рыжая лиса
Рысь
Соболь
Сурок
Тюлень
Чернобурка
Хорек
Шиншилла
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.