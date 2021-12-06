У Динамо проблемы. Чартерный самолет не может вылететь в Португалию

Матч 6-го тура Лиги чемпионов против «Бенфики» состоится 8 декабря в 22:00

  • 06.12.2021 18:05
  • 5067 просмотров
  • 2 комментария
У Динамо проблемы. Чартерный самолет не может вылететь в Португалию
© ФК Динамо Киев

Чартерный самолет киевского «Динамо» не может вылететь в Португалию на матч Лиги чемпионов.

Подробности появились в телеграм-канале Динамо Киев Inside: «На борту чартерного самолета «Динамо» перед вылетом в Лиссабон обнаружены технические неполадки. Предстоит замена самолета. Вылет задерживается на 3 часа».

Напомним, вылет чартерного рейса из аэропорта Борисполь был запланирован на 16:00. Время перелета динамовцев в столицу Португалии составит 5 часов.

Матч 6-го тура Лиги чемпионов «Бенфика» — «Динамо» состоится в среду, 8 декабря, в 22:00 по киевскому времени. 

Источник — Telegram

(10 голосов)

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Комментарии
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    sl1d3r1985
    sl1d3r1985, 06.12.2021 19:12
    +1
    походу кроты нагадили в лопасти ! их щас в киеве тысячи живут на Трещине , теремках , Лесной !
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    adidas77
    adidas77, 06.12.2021 19:18
    0
    Начинается............
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