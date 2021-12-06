У Динамо проблемы. Чартерный самолет не может вылететь в Португалию

Чартерный самолет киевского «Динамо» не может вылететь в Португалию на матч Лиги чемпионов.

Подробности появились в телеграм-канале Динамо Киев Inside: «На борту чартерного самолета «Динамо» перед вылетом в Лиссабон обнаружены технические неполадки. Предстоит замена самолета. Вылет задерживается на 3 часа».

Напомним, вылет чартерного рейса из аэропорта Борисполь был запланирован на 16:00. Время перелета динамовцев в столицу Португалии составит 5 часов.

Матч 6-го тура Лиги чемпионов «Бенфика» — «Динамо» состоится в среду, 8 декабря, в 22:00 по киевскому времени.