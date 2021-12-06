Мудрика - в сборную Украины? Петраков оценил хавбека Шахтера

Наставник сборной Украины Александр Петраков оценил хавбека «Шахтера» Михаила Мудрика. Ранее сообщалось, что его могут вызвать в национальную команду на матч отбора плей-офф ЧМ-2022 против Шотландии.
«Слева в полузащите могут сыграть Зубков и Цыганков. Саша в «Ференцвароше» может и справа, и слева действовать. Витя Цыганков играет слева. В матче с Боснией мы видели».
«Но я понимаю, куда вы клоните с этими вопросами. Я несколько дней назад вызвал на разговор Мишу Мудрика. Мы с ним поговорили. Я ему сказал, в чем ему нужно прибавить».
«Он в расширенном списке сборной, там 36 человек. Нам нужно готовить визы заранее в Шотландию. Посмотрим, что Миша покажет, еще есть время. Мы с ним хорошо поговорили», - сказал Петраков.
Матч Шотландия - Украина должен состояться 24 марта.
В недавнем матче УПЛ Мудрик оформил три результативные передачи и заработал пенальти.
Источник — ПроФутбол
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Понятно, что Петраков тем самым дал понять, что он консервант и Мудрика в сборной не будет.
А жаль. Вон короля футбола Пеле в 17-ть лет взяли в сборную Бразилии и он стал самым лучшим на чемпионате мира и сборная выиграла кубок.
Представьте теперь что вместо Висенте Феолы был-бы условный Петраков.
«..... Мы поговорили с Пеле. Я ему сказал, в чем ему нужно прибавить».
*
Понятно, что Петраков тем самым дал понять, что он консервант и Мудрика в сборной не будет.
А жаль. Вон короля футбола Пеле в 17-ть лет взяли в сборную Бразилии и он стал самым лучшим на чемпионате мира и сборная выиграла кубок.
Представьте теперь что вместо Висенте Феолы был-бы условный Петраков.
«..... Мы поговорили с Пеле. Я ему сказал, в чем ему нужно прибавить».
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