Мудрика - в сборную Украины? Петраков оценил хавбека Шахтера

Михаил - в расширенном списке Петракова

  • 06.12.2021 21:54
  • 1797 просмотров
  • 8 комментариев
Мудрика - в сборную Украины? Петраков оценил хавбека Шахтера
© Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник сборной Украины Александр Петраков оценил хавбека «Шахтера» Михаила Мудрика. Ранее сообщалось, что его могут вызвать в национальную команду на матч отбора плей-офф ЧМ-2022 против Шотландии.

«Слева в полузащите могут сыграть Зубков и Цыганков. Саша в «Ференцвароше» может и справа, и слева действовать. Витя Цыганков играет слева. В матче с Боснией мы видели».

«Но я понимаю, куда вы клоните с этими вопросами. Я несколько дней назад вызвал на разговор Мишу Мудрика. Мы с ним поговорили. Я ему сказал, в чем ему нужно прибавить».

«Он в расширенном списке сборной, там 36 человек. Нам нужно готовить визы заранее в Шотландию. Посмотрим, что Миша покажет, еще есть время. Мы с ним хорошо поговорили», - сказал Петраков.

Матч Шотландия - Украина должен состояться 24 марта.

В недавнем матче УПЛ Мудрик оформил три результативные передачи и заработал пенальти.

Источник — ПроФутбол

(13 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Хуакин Гусман Лоэра
    Хуакин Гусман Лоэра, 06.12.2021 21:59
    +6
    Мудрик лучший!
    Ссылка
    --smart--Forever
    --smart--Forever, 06.12.2021 22:24 (изменен)
    +2
    «..... Мы с ним поговорили. Я ему сказал, в чем ему нужно прибавить».
    *
    Понятно, что Петраков тем самым дал понять, что он консервант и Мудрика в сборной не будет.
    А жаль. Вон короля футбола Пеле в 17-ть лет взяли в сборную Бразилии и он стал самым лучшим на чемпионате мира и сборная выиграла кубок.
    Представьте теперь что вместо Висенте Феолы был-бы условный Петраков.
    «..... Мы поговорили с Пеле. Я ему сказал, в чем ему нужно прибавить».
    Ссылка
    Dreifus
    Dreifus, 06.12.2021 22:26
    +1
    lenares85, 06.12.2021 22:19
    мало бьет по воротам , если играет слева и он левоногий то понятно , почему не бьет но все же нужно бить по воротам под острым углом как Кришти тупо бил на сило и много залетало
    Он правоногий. Мало бьет, потому что не дают. Да и после начала сезона ему пропихон ДеДзерби дал за то, что много на себя берет. Зато теперь пасов вагон
    Ссылка
    --smart--Forever
    --smart--Forever, 06.12.2021 22:33
    0
    Dreifus, 06.12.2021 22:29
    Он не консервант. Он упёртый. Булеца с Качарабой в сборной есть, а Мудрика нет
    Мне кажется, что Петраков - самовлюблённый павлин: заняли в группе 2-е место вышли в стыки, так Петраков ртом уже всех обыграл и уже уехал в Катар на чемпионат мира на оленях
    Ссылка
    ViaBor
    ViaBor, 06.12.2021 22:30
    0
    Зубкова надо убрать ради Мудрика
    Ссылка
    Dreifus
    Dreifus, 06.12.2021 22:29 (изменен)
    0
    --smart--Forever, 06.12.2021 22:24
    «..... Мы с ним поговорили. Я ему сказал, в чем ему нужно прибавить».
    *
    Понятно, что Петраков тем самым дал понять, что он консервант и Мудрика в сборной не будет.
    А жаль. Вон короля футбола Пеле в 17-ть лет взяли в сборную Бразилии и он стал самым лучшим на чемпионате мира и сборная выиграла кубок.
    Представьте теперь что вместо Висенте Феолы был-бы условный Петраков.
    «..... Мы поговорили с Пеле. Я ему сказал, в чем ему нужно прибавить».
    Он не консервант. Он упёртый. Булеца с Качарабой в сборной есть, а Мудрика нет
    Ссылка
    lenares85
    lenares85, 06.12.2021 22:19
    0
    мало бьет по воротам , если играет слева и он левоногий то понятно , почему не бьет но все же нужно бить по воротам под острым углом как Кришти тупо бил на сило и много залетало
    Ссылка
    Alex86 1
    Alex86 1, 06.12.2021 22:12
    0
    why not?
    Ссылка
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