ВИДЕО. Суперматч Мудрика. 3 ассиста и заработанный пенальти

В матче чемпионата Украины «Львов» - «Шахтер» гости победили со счетом 6:1, а молодой атакующий хавбек Михаил Мудрик оформил три результативные передачи.
Кроме того, Михаил заработал пенальти. В нынешнем сезоне у Мудрика 2 гола и 9 результативных передач во всех турнирах.
Передача Мудрика на Бондаренко
Передача Мудрика на Степаненко
Передача Мудрика на Коноплю
Заработанный пенальти
Источник — Sport.ua
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