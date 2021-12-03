ВИДЕО. Суперматч Мудрика. 3 ассиста и заработанный пенальти

В матче чемпионата Украины «Львов» - «Шахтер» гости победили со счетом 6:1, а молодой атакующий хавбек Михаил Мудрик оформил три результативные передачи.

Кроме того, Михаил заработал пенальти. В нынешнем сезоне у Мудрика 2 гола и 9 результативных передач во всех турнирах.

Передача Мудрика на Бондаренко

Передача Мудрика на Степаненко

Передача Мудрика на Коноплю

Заработанный пенальти