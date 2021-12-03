ВИДЕО. Суперматч Мудрика. 3 ассиста и заработанный пенальти

Хавбек «Шахтера» выдал яркое завершение матча УПЛ

  • 03.12.2021 19:45
  • 533 просмотра
  • 3 комментария
ВИДЕО. Суперматч Мудрика. 3 ассиста и заработанный пенальти
© shakhtar.com

В матче чемпионата Украины «Львов» - «Шахтер» гости победили со счетом 6:1, а молодой атакующий хавбек Михаил Мудрик оформил три результативные передачи.

Кроме того, Михаил заработал пенальти. В нынешнем сезоне у Мудрика 2 гола и 9 результативных передач во всех турнирах.

Передача Мудрика на Бондаренко

Передача Мудрика на Степаненко

Передача Мудрика на Коноплю

Заработанный пенальти

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    avtv5555
    online
    avtv5555, 03.12.2021 19:51
    +1
    Наконец то у нас на левом фланге появился креативный игрок. Для сборной это очень хорошо.
    Ссылка
    kortizol228
    online
    kortizol228, 03.12.2021 19:52
    -1
    avtv5555, 03.12.2021 19:51
    Наконец то у нас на левом фланге появился креативный игрок. Для сборной это очень хорошо.
    для молодёжной сборной у Петракова не хватит яиц вызвать Мудрика
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    kortizol228
    online
    kortizol228, 03.12.2021 19:52
    -1
    мудрик молодец, но в сборную естественно не вызовем ,а потом будем плакаться мы не попали на ЧМ, у нас проблемы на левом фланге.
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