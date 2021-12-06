Источник: Металлисту интересны лидеры Ворсклы

По информации ТаТоТаке, «Металлист», который близок к возвращению в УПЛ, рассматривает возможность подписать лидера «Ворсклы» Оливье Тилля.

24-летний полузащитник стал одним из лучших игроков чемпионата в первой половине сезона. Тилль забил 10 голов и сделал 8 ассистов во всех турнирах.

Контракт футболиста завершается через два года.

Кроме того, «Металлист», которому из-за лимита нужны украинские игроки, присматривается к форварду Руслану Степанюку.

Нападающий, чей контракт завершается через год, забил 6 голов и сделал 7 результативных передач.

Ранее руководство харьковского клуба обещало, что зимой в команде будут новые игроки.