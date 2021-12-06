Источник: Металлисту интересны лидеры Ворсклы

Оливье Тилль и Руслан Степанюк могут покинуть Полтаву

  • 06.12.2021 17:10
  • 1878 просмотров
  • 2 комментария
Источник: Металлисту интересны лидеры Ворсклы
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По информации ТаТоТаке, «Металлист», который близок к возвращению в УПЛ, рассматривает возможность подписать лидера «Ворсклы» Оливье Тилля.

24-летний полузащитник стал одним из лучших игроков чемпионата в первой половине сезона. Тилль забил 10 голов и сделал 8 ассистов во всех турнирах.

Контракт футболиста завершается через два года.

Кроме того, «Металлист», которому из-за лимита нужны украинские игроки, присматривается к форварду Руслану Степанюку.

Нападающий, чей контракт завершается через год, забил 6 голов и сделал 7 результативных передач.

Ранее руководство харьковского клуба обещало, что зимой в команде будут новые игроки.

Источник — ТаТоТаке

(12 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    BekXan
    BekXan, 06.12.2021 17:58
    +1
    Этих игроков Металлист явно не получит.У них контракт плюс основа.Учитывая проблемы с составом это невозможно.
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    babovoz
    babovoz, 06.12.2021 17:49
    +1
    Якщо Ворскла і далі хоче грати на рівні, то не варто продавати Олів*є та Руслана
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