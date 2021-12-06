Источник: Металлисту интересны лидеры Ворсклы

По информации ТаТоТаке, «Металлист», который близок к возвращению в УПЛ, рассматривает возможность подписать лидера «Ворсклы» Оливье Тилля.
24-летний полузащитник стал одним из лучших игроков чемпионата в первой половине сезона. Тилль забил 10 голов и сделал 8 ассистов во всех турнирах.
Контракт футболиста завершается через два года.
Кроме того, «Металлист», которому из-за лимита нужны украинские игроки, присматривается к форварду Руслану Степанюку.
Нападающий, чей контракт завершается через год, забил 6 голов и сделал 7 результативных передач.
Ранее руководство харьковского клуба обещало, что зимой в команде будут новые игроки.
Источник — ТаТоТаке
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