Новые лица под УПЛ. Металлист рассказал о трансферных планах

Вице-президент «Металлиста» Евгений Красников считает, что во время зимнего трансферного окна клуб сможет усилиться новыми игроками.

«Если сейчас кого-то будем брать, то уже под УПЛ. И если это легионер, то как раз время на адаптацию будет. Но мы планируем и украинских игроков брать, это важно».

«Стоит ждать появления новых лиц зимой. Посмотрим, усилят ли они команду», - сказал Красников.

Харьковчане уверенно лидируют в Первой лиге.