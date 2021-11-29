Жуткая травма Неймара, Камбосос отобрал у Лопеса пояса, победа Шахтера

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 28 ноября.

1. Большой апсет. Камбосос отобрал у Тео Лопеса все пояса в легком весе. В ночь на 28 ноября в Нью-Йорке прошел чемпионский бой в легком весе.

2. Двойной перевес. Женская сборная Украины дважды разгромлена в Дании. Команда Виталия Андронова неудачно сыграла против датчанок 27 и 28 ноября.

3. И все равно на нервах. Шахтер минимально обыграл Ингулец. Тете пополнил свой бомбардирский счет очередным результативным ударом.

4. Каррик тащит. Манчестер Юнайтед остановил Челси. Пока клуб ищет нового тренера, МЮ справляется и с Карриком.

5. Первое очко Дженоа при Шевченко. Грифоны сыграли вничью с конкурентом. Команда взяла один пункт на выезде.

6. Источник: Черноморец получит новых владельцев и откажется от аренды игроков. По данным Денисова, клуб купят Борис Кауфман и Александр Грановский.

7. ОФИЦИАЛЬНО. Колос назначил главного тренера команды. Ярослав Вишняк лишился приставки и.о. спустя три недели после назначения.

8. ФОТО. Нога выгнулась. Неймар получил ужасную травму в матче за ПСЖ. Форвард парижан Лионель Месси сделал три ассиста в игре с «Сент-Этьеном».

9. Эстерсунд-2021. Ханна Эберг выиграла спринт, Билосюк – 24-я. Только одна украинка забежала в зачетную зону.

10. Эстерсунд-2021. Самуэльссон выиграл спринт, Пидручный и Дудченко в топ-25. Вторая за день домашняя победа шведов.