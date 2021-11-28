Первое очко Дженоа при Шевченко. Грифоны сыграли вничью с конкурентом

«Дженоа» под руководством Андрея Шевченко в матче чемпионата Италии сыграла в нулевую ничью против «Удинезе».

Для украинского наставника это первый набранный пункт в Серии A. Грифоны набрали 10 очков, но остаются в зоне вылета.

«Удинезе» имеет 15 пунктов.

Уже в следующем туре команда Шевченко примет «Милан».

Чемпионат Италии. 14-й тур

Удинезе - Дженоа 0:0