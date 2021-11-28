Первое очко Дженоа при Шевченко. Грифоны сыграли вничью с конкурентом

«Дженоа» под руководством Андрея Шевченко в матче чемпионата Италии сыграла в нулевую ничью против «Удинезе».
Для украинского наставника это первый набранный пункт в Серии A. Грифоны набрали 10 очков, но остаются в зоне вылета.
«Удинезе» имеет 15 пунктов.
Уже в следующем туре команда Шевченко примет «Милан».
Чемпионат Италии. 14-й тур
Удинезе - Дженоа 0:0
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Успіхів, Андрій!!
Це наступні суперники Шевченка. Якщо зачеплять хоча б два очка - то буде добре.
Так не бывает в жизни!
Когда наши аутсайдеры отбиваются весь матч в матчах с лидерами.
По игре страшнейшее дно.
Я не знаю, как они до прихода Шевы вообще голы забивали?
Смотрел два матча против Ромы и Удинезе, у Дженоа не то что голов и моментов не было за два матча!
Це наступні суперники Шевченка. Якщо зачеплять хоча б два очка - то буде добре.
То есть в идеале можно взять или 1 или 3 очка.
Больше шансов ни с кем из пяти ближайших соперников и близко нет!
Так не бывает в жизни!
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.