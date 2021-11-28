14-й тур
Удинезе
0 : 0
Дженоа
28.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Первое очко Дженоа при Шевченко. Грифоны сыграли вничью с конкурентом

Команда взяла один пункт на выезде

  • 28.11.2021 15:27
  • 3717 просмотров
  • 12 комментариев
Первое очко Дженоа при Шевченко. Грифоны сыграли вничью с конкурентом
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Дженоа» под руководством Андрея Шевченко в матче чемпионата Италии сыграла в нулевую ничью против «Удинезе».

Для украинского наставника это первый набранный пункт в Серии A. Грифоны набрали 10 очков, но остаются в зоне вылета.

«Удинезе» имеет 15 пунктов.

Уже в следующем туре команда Шевченко примет «Милан».

Чемпионат Италии. 14-й тур

Удинезе - Дженоа 0:0

Источник — Sport.ua

(30 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Scofield Lincoln
    Scofield Lincoln, 28.11.2021 15:37
    +5
    Смотрел второй тайм и могу сказать, что Шева походу жёстко влип!
    Ссылка
    Орест Орищишин
    Орест Орищишин, 28.11.2021 15:34
    +5
    Дженоа- "мертва команда" одна із претендентів на вильот із серії "А"
    Ссылка
    Fanat230784
    online
    Fanat230784, 28.11.2021 15:41
    +3
    Орест Орищишин, 28.11.2021 15:34
    Дженоа- "мертва команда" одна із претендентів на вильот із серії "А"
    От і перевірка Шевченка як тренера
    Ссылка
    SpritusAlex
    SpritusAlex, 28.11.2021 15:57
    +2
    В них зараз такий календар, що ніякий Шевченко не допоможе.
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    Fanat230784
    online
    Fanat230784, 28.11.2021 15:55
    +2
    Позитив бачу лише в тому, що з грандами серії А Дженоа грає зараз. По перше - Шевченку ніхто не закине, що програли від Мілана. По друге - є час налагодити гру команди і на вирішальні ігри показати все ж результат, який залишить команду в еліті.
    Успіхів, Андрій!!
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    Fanat230784
    online
    Fanat230784, 28.11.2021 15:45
    +2
    KirTheKing, 28.11.2021 15:39
    три последние команды вылетают в серию Б.. надо обходить Специю и выходить на 4 место снизу, это задача на ближайшие 2-4 тура думаю..
    Мілан, Ювентус, Сампдорія, Лаціо, Аталанта...
    Це наступні суперники Шевченка. Якщо зачеплять хоча б два очка - то буде добре.
    Ссылка
    Kevko
    online
    Kevko, 28.11.2021 15:58
    +1
    У Дженоа один удар в створ ворот на 80 минуте. Мяч не держится. Удинезе доминировало, но моментов создавало мало. Поэтому трудно что то сказать о качестве обороны Дженоа
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    Fanat230784
    online
    Fanat230784, 28.11.2021 15:45 (изменен)
    +1
    adidas777, 28.11.2021 15:43
    Назовите тренера, который бы из г о в н а мог сделать конфетку?
    Так не бывает в жизни!
    От і перевіримо. Тренера того і міняють, щоб команда грала краще і давала результат.
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    adidas777
    adidas777, 28.11.2021 15:42
    +1
    Дженоа это нечто среднее, между Ингульцом и Рухом.
    Когда наши аутсайдеры отбиваются весь матч в матчах с лидерами.
    По игре страшнейшее дно.
    Я не знаю, как они до прихода Шевы вообще голы забивали?
    Смотрел два матча против Ромы и Удинезе, у Дженоа не то что голов и моментов не было за два матча!
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    adidas777
    adidas777, 28.11.2021 15:48
    0
    Fanat230784, 28.11.2021 15:45
    Мілан, Ювентус, Сампдорія, Лаціо, Аталанта...
    Це наступні суперники Шевченка. Якщо зачеплять хоча б два очка - то буде добре.
    Только с Сампдорией есть шансы взять очки и всё.
    То есть в идеале можно взять или 1 или 3 очка.
    Больше шансов ни с кем из пяти ближайших соперников и близко нет!
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    adidas777
    adidas777, 28.11.2021 15:43
    0
    Fanat230784, 28.11.2021 15:41
    От і перевірка Шевченка як тренера
    Назовите тренера, который бы из г о в н а мог сделать конфетку?
    Так не бывает в жизни!
    Ссылка
    KirTheKing
    KirTheKing, 28.11.2021 15:39
    0
    три последние команды вылетают в серию Б.. надо обходить Специю и выходить на 4 место снизу, это задача на ближайшие 2-4 тура думаю..
    Ссылка
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