Андрей ШЕВЧЕНКО: «Доволен ничьей, но впереди у нас матч с Миланом»

Наставник «Дженоа» Андрей Шевченко оценил ничью в игре чемпионата Италии против «Удинезе», а также предстоящий матч с «Миланом».
«Для «Дженоа» это позитивный результат. Я доволен ничьей, потому что набирать тут очки всегда тяжело. Мы сделали шаг вперед в плане управления командой. Во втором тайме были проблемы, но нам нужно время. Очень многие игроки получили травмы, и перед игрой с «Миланом» хороших новостей в этом плане нет».
«Будет сложно противостоять «Милану». Не хочу много говорить об этом поединке, но «Милан» для меня всегда был вторым домом, пусть даже сейчас я работаю в другой команде», - сказал Шевченко.
Источник — Corriere dello Sport
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