Шевченко оставил Пандева в запасе на матч с Удинезе

Сегодня, 28 ноября «Дженоа» в 14-м туре Серии А на выезде сыграет с «Удинезе». Начло матча – в 13:30 по Киеву.

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко определился со стартовым составом на матч. В сравнении с дебютным поединком украинца против «Ромы» (поражение 0:2) в составе всего одно изменение: место Горана Пандева в атаке занял Флавио Бьянки:

«Дженоа»: Сиригу, Бираски, Мазьелло, Васкес, Сабелли, Стураро, Бадель, Ровелла, Камбьязо, Бьянки, Экубан