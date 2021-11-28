Шевченко оставил Пандева в запасе на матч с Удинезе

Сегодня, 28 ноября «Дженоа» в 14-м туре Серии А на выезде сыграет с «Удинезе». Начло матча – в 13:30 по Киеву.
Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко определился со стартовым составом на матч. В сравнении с дебютным поединком украинца против «Ромы» (поражение 0:2) в составе всего одно изменение: место Горана Пандева в атаке занял Флавио Бьянки:
«Дженоа»: Сиригу, Бираски, Мазьелло, Васкес, Сабелли, Стураро, Бадель, Ровелла, Камбьязо, Бьянки, Экубан
🔴🔵📝 Gli undici Grifoni per #UdineseGenoa pic.twitter.com/WtegIwgXWq— Genoa CFC (@GenoaCFC) November 28, 2021
Источник — Серия A
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