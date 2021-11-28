В 15-м туре чемпионата Франции ПСЖ в гостях обыграл «Сент-Этьен» (3:1). Форвард парижан Лионель Месси отдал три голевых передачи.

А вот нападающий Неймар получил ужасную травму. Бразилец неудачно поставил ногу, и его голеностоп гнулся в неестественной форме.

Футболист покинул поле на носилках, и вместо него вышел Эбимбе. Сроки восстановления Неймара пока не обнародованы.

Лига 1. 15-й тур

Сент-Этьен – ПСЖ – 1:3

Голы: Буанга, 23 – Маркиньос, 45+1, 90+1, Ди Мария, 79.

Турнирная таблица Лиги 1

ФОТО. Нога выгнулась. Неймар получил ужасную травму в матче за ПСЖ

Видеообзор матча.