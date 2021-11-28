15-й тур
Сент-Этьен
1 : 3
ПСЖ
28.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

ФОТО. Нога выгнулась. Неймар получил ужасную травму в матче за ПСЖ

Форвард парижан Лионель Месси сделал три ассиста в игре с «Сент-Этьеном»

  • 28.11.2021 17:30
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ФОТО. Нога выгнулась. Неймар получил ужасную травму в матче за ПСЖ
© Twitter. Неймар

В 15-м туре чемпионата Франции ПСЖ в гостях обыграл «Сент-Этьен» (3:1). Форвард парижан Лионель Месси отдал три голевых передачи.

А вот нападающий Неймар получил ужасную травму. Бразилец неудачно поставил ногу, и его голеностоп гнулся в неестественной форме.

Футболист покинул поле на носилках, и вместо него вышел Эбимбе. Сроки восстановления Неймара пока не обнародованы.

Лига 1. 15-й тур

Сент-Этьен – ПСЖ – 1:3

Голы: Буанга, 23 – Маркиньос, 45+1, 90+1, Ди Мария, 79.

Турнирная таблица Лиги 1

ФОТО. Нога выгнулась. Неймар получил ужасную травму в матче за ПСЖ

Видеообзор матча.

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Маркиньос (ПСЖ).
79' ГОЛ ! Мяч забил Анхель Ди Мария (ПСЖ).
45' ГОЛ ! Мяч забил Маркиньос (ПСЖ).
45' Тимоти Колодзейчак (Сент-Этьен) получает красную карточку.
23' ГОЛ ! Мяч забил Дени Буанга (Сент-Этьен).

Источник — Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
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    Саша Зардунов
    Саша Зардунов, 28.11.2021 17:42
    +1
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