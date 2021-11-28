В 15-м туре чемпионата Франции ПСЖ в гостях обыграл «Сент-Этьен» (3:1). Форвард парижан Лионель Месси отдал три голевых передачи.
А вот нападающий Неймар получил ужасную травму. Бразилец неудачно поставил ногу, и его голеностоп гнулся в неестественной форме.
Футболист покинул поле на носилках, и вместо него вышел Эбимбе. Сроки восстановления Неймара пока не обнародованы.
Лига 1. 15-й тур
Сент-Этьен – ПСЖ – 1:3
Голы: Буанга, 23 – Маркиньос, 45+1, 90+1, Ди Мария, 79.
Турнирная таблица Лиги 1
ФОТО. Нога выгнулась. Неймар получил ужасную травму в матче за ПСЖ
Видеообзор матча.
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Маркиньос (ПСЖ).
|79'
|ГОЛ ! Мяч забил Анхель Ди Мария (ПСЖ).
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Маркиньос (ПСЖ).
|45'
|Тимоти Колодзейчак (Сент-Этьен) получает красную карточку.
|23'
|ГОЛ ! Мяч забил Дени Буанга (Сент-Этьен).
Источник — Sport.ua
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