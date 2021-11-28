15-й тур
Сент-Этьен
1 : 3
ПСЖ
28.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Три ассиста Месси. ПСЖ не без труда обыграл аутсайдера

Рамос дебютировал в составе парижской команды

  • 28.11.2021 16:03
  • 2576 просмотров
  • 8 комментариев
Три ассиста Месси. ПСЖ не без труда обыграл аутсайдера
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче чемпионата Франции лидер ПСЖ не без труда обыграл аутсайдера «Сент-Этьенн» со счетом 3:1.

Парижская команда пропустила первой, но отыгралась в конце первого тайма. А вот второй и третий мяч ПСЖ забил уже ближе к концовке поединка.

Дубль оформил Маркиньос, еще один мяч забил Ди Мария, а Лионель Месси оформил три результативные передачи.

В составе ПСЖ дебютировал звездный защитник Серхио Рамос, который только недавно восстановился после травмы.

ПСЖ набрал 40 очков, опережая «Ниццу» на 14 пунктов.

Чемпионат Франции. 15-й тур

Сент-Этьенн - ПСЖ 1:3
Голы: Боунга, 23 - Маркиньос, 45, 90, Ди Мария, 79

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Маркиньос (ПСЖ).
79' ГОЛ ! Мяч забил Анхель Ди Мария (ПСЖ).
45' ГОЛ ! Мяч забил Маркиньос (ПСЖ).
45' Тимоти Колодзейчак (Сент-Этьен) получает красную карточку.
23' ГОЛ ! Мяч забил Дени Буанга (Сент-Этьен).

Источник — Sport.ua

(19 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Barsa_che
    Barsa_che, 28.11.2021 16:14
    +8
    ПСЖ сделал еще один шанс к чемпионству! Месси красавец!!! 3 голевых передачи от одного игрока в матче, редкое явление. Месси! Гений футбола!
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    realpidrid
    realpidrid, 28.11.2021 16:07
    +5
    Лучший!
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    Barack
    Barack, 28.11.2021 16:42
    +3
    Артем Дима футболист, 28.11.2021 16:11
    Сам в ворота забить с метра не может, так хоть другим дает. Но конечно деньги на ветер такой дутый чемпион
    Прочитав твой ник назревает только один вопрос. Дитя а сколько тебе лет то? Мамка в курсе что ты хернёй занимаешься?
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    euro2012_za_2012euro
    euro2012_za_2012euro, 28.11.2021 16:28
    +2
    Сережа Рамос в строю и дела пошли повеселее.
    А то сплошные волевые минималки.
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    ua
    ua, 28.11.2021 16:35 (изменен)
    0
    Походу все ниже отписавшиеся матч не смотрели, а надо бы, если знать всю подоплеку противостояния зеленых фанов с самой лигой, то, то что творил арбитр на матче можно назвать убийством клуба, а ПСЖ играло в своей манере этого сезона, сначала создадут себе проблемы, потом начинают их решать, не без помощи ошибок артибража, у нас когда такое случается на матчах с Динамо, Шахтером или перволиговым Металлистом, то ту такая вонь разводиться
    З.Ы. реально Рамос очень хорошо вписался в команду, посмотрим как он будет играть против более серьезных соперников, а так по первому матчу очень даже неплохо
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    realpidrid
    realpidrid, 28.11.2021 16:28
    -1
    Артем Дима футболист, 28.11.2021 16:12
    Кто ? Если Месси то пока худший, если посмотреть цену и качество
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    Артем Дима футболист
    Артем Дима футболист, 28.11.2021 16:12
    -7
    realpidrid, 28.11.2021 16:07
    Лучший!
    Кто ? Если Месси то пока худший, если посмотреть цену и качество
    Ссылка
    Артем Дима футболист
    Артем Дима футболист, 28.11.2021 16:11
    -8
    Сам в ворота забить с метра не может, так хоть другим дает. Но конечно деньги на ветер такой дутый чемпион
    Ссылка
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