Три ассиста Месси. ПСЖ не без труда обыграл аутсайдера

В матче чемпионата Франции лидер ПСЖ не без труда обыграл аутсайдера «Сент-Этьенн» со счетом 3:1.
Парижская команда пропустила первой, но отыгралась в конце первого тайма. А вот второй и третий мяч ПСЖ забил уже ближе к концовке поединка.
Дубль оформил Маркиньос, еще один мяч забил Ди Мария, а Лионель Месси оформил три результативные передачи.
В составе ПСЖ дебютировал звездный защитник Серхио Рамос, который только недавно восстановился после травмы.
ПСЖ набрал 40 очков, опережая «Ниццу» на 14 пунктов.
Чемпионат Франции. 15-й тур
Сент-Этьенн - ПСЖ 1:3
Голы: Боунга, 23 - Маркиньос, 45, 90, Ди Мария, 79
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Маркиньос (ПСЖ).
|79'
|ГОЛ ! Мяч забил Анхель Ди Мария (ПСЖ).
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Маркиньос (ПСЖ).
|45'
|Тимоти Колодзейчак (Сент-Этьен) получает красную карточку.
|23'
|ГОЛ ! Мяч забил Дени Буанга (Сент-Этьен).
Источник — Sport.ua
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А то сплошные волевые минималки.
З.Ы. реально Рамос очень хорошо вписался в команду, посмотрим как он будет играть против более серьезных соперников, а так по первому матчу очень даже неплохо
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