Три ассиста Месси. ПСЖ не без труда обыграл аутсайдера

В матче чемпионата Франции лидер ПСЖ не без труда обыграл аутсайдера «Сент-Этьенн» со счетом 3:1.

Парижская команда пропустила первой, но отыгралась в конце первого тайма. А вот второй и третий мяч ПСЖ забил уже ближе к концовке поединка.

Дубль оформил Маркиньос, еще один мяч забил Ди Мария, а Лионель Месси оформил три результативные передачи.

В составе ПСЖ дебютировал звездный защитник Серхио Рамос, который только недавно восстановился после травмы.

ПСЖ набрал 40 очков, опережая «Ниццу» на 14 пунктов.

Чемпионат Франции. 15-й тур

Сент-Этьенн - ПСЖ 1:3

Голы: Боунга, 23 - Маркиньос, 45, 90, Ди Мария, 79