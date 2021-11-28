Источник: Черноморец получит новых владельцев и откажется от аренды игроков

Одесский клуб «Черноморец» и центральный стадион в Одессе вскоре получат новых владельцев, информирует Александр Денисов.

Ими станут одесские бизнесмены Борис Кауфман и Александр Грановский. Ожидается, что все контракты должны быть подписаны в ближайшее время.

Новые владельцы планируют полностью обновить состав команды. Одесский клуб откажется от политики комплектования команды с помощью аренды игроков у «Динамо» и сделает ставку на своих воспитанников.

Одесская команда занимает 13-е место в УПЛ. Нынешним владельцем «Черноморца» является Леонид Климов, который пришел в клуб в 1998 году.

В летнее межсезонье «Черноморец» арендовал у киевского «Динамо» аж 16 игроков, плюс главным тренером стал Юрий Мороз, экс-наставник молодежки столичного клуба.