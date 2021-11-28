Источник: Черноморец получит новых владельцев и откажется от аренды игроков

По данным Денисова, клуб купят Борис Кауфман и Александр Грановский

  • 28.11.2021 22:55
  • 2133 просмотра
  • 12 комментариев
Источник: Черноморец получит новых владельцев и откажется от аренды игроков
© Facebook. Борис Кауфман и Александр Грановский

Одесский клуб «Черноморец» и центральный стадион в Одессе вскоре получат новых владельцев, информирует Александр Денисов.

Ими станут одесские бизнесмены Борис Кауфман и Александр Грановский. Ожидается, что все контракты должны быть подписаны в ближайшее время.

Новые владельцы планируют полностью обновить состав команды. Одесский клуб откажется от политики комплектования команды с помощью аренды игроков у «Динамо» и сделает ставку на своих воспитанников.

Одесская команда занимает 13-е место в УПЛ. Нынешним владельцем «Черноморца» является Леонид Климов, который пришел в клуб в 1998 году. 

В летнее межсезонье «Черноморец» арендовал у киевского «Динамо» аж 16 игроков, плюс главным тренером стал Юрий Мороз, экс-наставник молодежки столичного клуба.

Источник — Великий футбол

(33 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    BekXan
    BekXan, 28.11.2021 23:23
    +3
    Удачи Черноморцу и возвращения на верх таблицы!
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 28.11.2021 23:28
    +1
    Ставка на своих воспитанников, которых на данный момент нет, а пока вырастят лет 10 пройдёт, если это правда и будут новые владельцы, то у Черноморца хоть какой то бюджет появится
    Ссылка
    kortizol1331
    kortizol1331, 28.11.2021 23:48
    0
    OnlyKharkov, 28.11.2021 23:47
    Надеюсь что придут адекваты и будут вкладывать деньги в команду чтобы вернуть в еврокубки! А там Металлист Кривбас и глядишь Днепр. Потихонечку селян в 1 лигу выселим и наконец наша любимая УПЛ начнет оживать (во всяком случае хочется верить)
    адекваты так и делают, вливают деньги в украинский футбол, очень прибыльный бизнес
    Ссылка
    kortizol1331
    kortizol1331, 28.11.2021 23:48
    0
    сочувствую Одессе, избавитесь от труханова, новое ворье придёт, которое перед воровать перед носом, а вы и сделать ничего не сможете.
    Ссылка
    kortizol1331
    kortizol1331, 28.11.2021 23:46
    0
    кто-то из них в меры будет метить
    Ссылка
    LEOLEO
    LEOLEO, 28.11.2021 23:25
    0
    Вот теперь заживём...
    Ссылка
    BaZia
    online
    BaZia, 28.11.2021 23:25
    0
    Якщо вони орендували то тоді орендні умови мають бути збережені до кінця їх дії
    Ссылка
    OnlyKharkov
    OnlyKharkov, 28.11.2021 23:47
    -1
    Надеюсь что придут адекваты и будут вкладывать деньги в команду чтобы вернуть в еврокубки! А там Металлист Кривбас и глядишь Днепр. Потихонечку селян в 1 лигу выселим и наконец наша любимая УПЛ начнет оживать (во всяком случае хочется верить)
    Ссылка
    OnlyKharkov
    OnlyKharkov, 28.11.2021 23:44
    -1
    BaZia, 28.11.2021 23:25
    Якщо вони орендували то тоді орендні умови мають бути збережені до кінця їх дії
    Да и пускай) В дубль. Где им и место
    Ссылка
    Хоакин Гусман Лоэра
    online
    Хоакин Гусман Лоэра, 28.11.2021 23:30
    -1
    И хорошо
    Ссылка
    Aleks04
    online
    Aleks04, 28.11.2021 23:29
    -1
    CheMP ликует
    Ссылка
    Хоакин Гусман Лоэра
    online
    Хоакин Гусман Лоэра, 28.11.2021 23:38 (изменен)
    -2
    Сортирщики с ДК теперь не за Одессу
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности