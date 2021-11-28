ОФИЦИАЛЬНО. Колос назначил главного тренера команды

Ярослав Вишняк лишился приставки и.о. спустя три недели после назначения

  • 28.11.2021 22:13
  • 3600 просмотров
  • 3 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Колос назначил главного тренера команды
© ФК Колос. Ярослав Вишняк

28 ноября главным тренером клуба «Колос» Ковалевка назначен Ярослав Вишняк.

Вишняк исполнял обязанности главного тренера с 7 ноября после ухода с этой должности Сергея Кузнецова. И теперь, спустя 3 недели, Ярослав лишился приставки и.о.

Решение было принято руководством клуба после победы над «Вересом» (1:0) в 16-м туре УПЛ.

Источник — ФК Колос Ковалевка

(8 голосов)

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Комментарии
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    AЛВ
    AЛВ, 28.11.2021 23:11
    +1
    Ярославу- РЕСПЕКТта УДАЧІ!!! Колись грали футбол на першість Фастівського р- ну молодості.👍
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    BekXan
    BekXan, 28.11.2021 23:26
    0
    Gargantua, 28.11.2021 22:38
    Костишин боїться призначення авторитетного тренера
    Костышена ещё в прошлом году нада было уволить и тогда команда так не села.Потеряли время.А сейчас по факту его нада убрать с команды.
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    Gargantua
    online
    Gargantua, 28.11.2021 22:38
    0
    Костишин боїться призначення авторитетного тренера
    Ссылка
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