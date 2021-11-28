ОФИЦИАЛЬНО. Колос назначил главного тренера команды

28 ноября главным тренером клуба «Колос» Ковалевка назначен Ярослав Вишняк.
Вишняк исполнял обязанности главного тренера с 7 ноября после ухода с этой должности Сергея Кузнецова. И теперь, спустя 3 недели, Ярослав лишился приставки и.о.
Решение было принято руководством клуба после победы над «Вересом» (1:0) в 16-м туре УПЛ.
Источник — ФК Колос Ковалевка
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.