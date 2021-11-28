Каррик тащит. Манчестер Юнайтед остановил Челси

Кризисный «Манчестер Юнайтед» в матче чемпионата Англии на выезде сумел остановить победный ход «Челси» и сыграл 1:1.

Тренер Майкл Каррик, который работает на временной основе после увольнения Уле Гуннара Сульшера, пока справляется весьма неплохо.

МЮ выиграл у «Вильярреала» в Лиге чемпионов и сыграл вничью с лидером в АПЛ.

«Челси» лидирует с 30 очками, у МЮ 18 пунктов и 8-я позиция.

Чемпионат Англии. 13-й тур

Челси - Манчестер Юнайтед 1:1

Голы: Жоржиньо, 69 (с пен) - Санчо, 50

Челси: Менди, Чалоба, Тиаго Силва, Рюдигер, Алонсо (Маунт, 78), Джеймс, Лофтус-Чик, Жоржиньо, Зиеш, Хадсон-Одои (Пулишич, 78), Вернер (Лукаку, 82)

МЮ: Де Хеа, Ван-Биссака, Линделеф, Байлли, Теллес, Матич, Фред, Мактоминей, Фернандеш (ван де Бек, 89), Санчо (Роналду, 64), Рашфорд (Лингард, 77)