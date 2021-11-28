13-й тур
Челси
1 : 1
Ман Юнайтед
28.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Каррик тащит. Манчестер Юнайтед остановил Челси

Пока клуб ищет нового тренера, МЮ справляется и с Карриком

  • 28.11.2021 20:25
  • 1143 просмотра
  • 3 комментария
Каррик тащит. Манчестер Юнайтед остановил Челси
© Getty Images/Global Images Ukraine

Кризисный «Манчестер Юнайтед» в матче чемпионата Англии на выезде сумел остановить победный ход «Челси» и сыграл 1:1.

Тренер Майкл Каррик, который работает на временной основе после увольнения Уле Гуннара Сульшера, пока справляется весьма неплохо.

МЮ выиграл у «Вильярреала» в Лиге чемпионов и сыграл вничью с лидером в АПЛ.

«Челси» лидирует с 30 очками, у МЮ 18 пунктов и 8-я позиция.

Чемпионат Англии. 13-й тур

Челси - Манчестер Юнайтед 1:1
Голы: Жоржиньо, 69 (с пен) - Санчо, 50

Челси: Менди, Чалоба, Тиаго Силва, Рюдигер, Алонсо (Маунт, 78), Джеймс, Лофтус-Чик, Жоржиньо, Зиеш, Хадсон-Одои (Пулишич, 78), Вернер (Лукаку, 82)

МЮ: Де Хеа, Ван-Биссака, Линделеф, Байлли, Теллес, Матич, Фред, Мактоминей, Фернандеш (ван де Бек, 89), Санчо (Роналду, 64), Рашфорд (Лингард, 77)

Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    ukrop45
    ukrop45, 28.11.2021 20:29
    0
    що робить?
    Ссылка
    c_a_p2
    c_a_p2, 28.11.2021 20:34
    -1
    ukrop45, 28.11.2021 20:29
    що робить?
    Дришчеть
    Ссылка
    c_a_p2
    c_a_p2, 28.11.2021 20:32
    -1
    Каррік тащить... Автор - неграмотний?
    Ссылка
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